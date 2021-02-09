Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi geride kaldı ama tartışmalar uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Sarı kırmızılıların 1-0 kazandığı derbi sonrası Fenerbahçe cephesi bir gollerinin ofsayt gerekçesiyle sayılmadığını ileri sürerek mağdur edildiklerini dile getirmişti. GS TV’de derbideki pozisyonlar masaya yatırıldı. Yönetimin isteğiyle Kurumsal İletişim Direktörü Reşit Ömer Kükner ve A takım muhabiri Deniz Gülen daha maç başlamadan Fatih Terim ve oyunculara edilen küfürleri hatırlatırken hakem kararlarından asıl mağdur olan tarafın da G.Saray olduğunu ifade etti.

Giriş şifresi; ‘1907’

Programda, protokol ve VIP tribününe gelenlerin “1907” diyerek şifre ile içeri girdiği, ayrıca da bazılarının alkollü olduğu iddia edildi. En çarpıcı iddia ise şu şekildeydi; maçtan sonra protokol tribününde Mustafa Cengiz ve yöneticilerin içeri giren oyuncuları selamlayıp, galibiyet sevincini tezahüratlarla kutladıkları esnada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, farklı bir tribünden gelerek “Siz ne yapıyorsunuz burada, alın şu Başkan’ı buradan” dediği, araya girenlerin de “Yapmayın Başkan’ım, hasta” uyarılarına, “Hastaysa hasta” diye cevap verdiği ileri sürüldü.

TRİBÜNÜ DOLDURMUŞSUNUZ!

Biz de beş bin kişi alalım mı?

GS TV’deki programda Başkanlar Mustafa Cengiz ile Ali Koç’un diyaloğuna yer verildi. 150 sağlık çalışanı diye tribüne bine yakın taraftar alındığı ancak bundan Galatasaray cephesinin haberdar edilmediği belirtilirken Cengiz’in Koç’a “Başkan’ım, konuşmamızda taraftar alınmayacaktı. Ancak burayı görüyorsunuz. Ben de cezayı göze alıp bir sonraki maçta 5 bin taraftar alayım mı?” dediği ifade edildi.

GEDSON 83 NUMARA

Formasına kavuştu

∂ Galatasaray’ın bir süredir karantinada olan yeni transferi Gedson Fernandes formasına kavuştu. 22 yaşındaki oyuncu dün yapılan idmanın tamamında yer alırken bu sezon giyeceği 83 numaralı formasıyla poz verdi.

Oğulcan transferi incelencek

Rize'den problemli bir şekilde ayrılan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan konusunda Tahkim Kurulu bir açıklama yaptı. Kurul, Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’nden lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelenmesine karar verildiğini duyurdu.