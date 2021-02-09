Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar:

"VAR geldiğinden beri Kadıköy'de mağlup olmuyoruz"

"21 yıl biz Kadıköy'de mağlup oluyorduk, VAR geldiğinden beri mağlup olmuyoruz. Fenerbahçe camiası benim kardeşimdir. Fakat yönetimin tavırlarını hoş karşılamadım."

"Biz dedikodular duyduk. Sağlık çalışanı adı altında seyirci sokulacakmış diye duyduk. Stat ana baba günü gibiydi. Günler önce bunu yapmayın diye söyledik."

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve takımımıza ağır küfürler edildi."

"Ali Koç bana maç sonunda 'ayıp bu yapılanlar' dedi. Tek başına stat güvenlik amiri gibi talimatlar verdi. Bizim takımımız sadece tribüne giderek alkışladı. Ali Bey sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben duymadım, iyi ki de duymamışım. Kötü tepki verirdim."

"Sözleşmeye opsiyonu Fatih Terim koydu"

"Sözleşmede opsiyonu koyduran Fatih Hocam, yarın bir gün biz olmayabiliriz ki öyle de gözüküyor."

"Biz haziranda yokuz. Hocam 2+3 yapalım dedi. Gelecek 'yönetim benimle devam etmek istemeyebilir' dedi. Bizim devam etmemiz zor görünüyor çünkü bizi ibra etmeyecekler."

"TFF harcama limitlerini açıklasın talebinde bulunduk"

"Harcama limitlerini açıklayın dedim. TFF mahremiyet nedeniyle açıklayamayız dedi. Döndüm kulüplere izin verin dedim kimseden ses çıkmadı. Ben çıktım açıkladım. Siz de açıklayın. KAP'a da açıklama yapmıyorsunuz zaten. Oraya yapılan açıklamalara da ben inanmıyorum. Beşiktaş'ın açıklamasını görüyorum ve arttırıyorum. Bütün bir sezon açıklansın bakalım, görelim. Öyle yok mangalda kül bırakmak."

"Beşiktaş açıklama yayınlıyor ama kime tepki gösterdiğini söylemiyor. Bensem beni söyle ama alttan oynuyorsun."