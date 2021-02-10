Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Kulübü tarafından hayata geçirilen tarihî “Bırakmam Seni” bağış kampanyasının üçüncü bölümü “Kartal Pençesi” projesiyle devam ediyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve siyah beyazlı futbolcular Cyle Larin ile Ersin Destanoğlu'nun da katıldığı etkinliğin tanıtımı Vodafone Park'ta gerçekleşti. Başkan Çebi, "Bütün Beşiktaş taraftarını bu projeye destek vermeye ve keyif almaya davet ediyorum. İki futbolcumuz Ersin ve Larin de burada. ‘Atanınız ve tutanınız iyi olacak’ derler ya işte onlar da buradalar" dedi.

"Bırakmıyoruz"

Yeni projeye dünyanın her yerindeki Beşiktaşlı taraftarlar katılabilecek. Online olarak fotoğraflarını "birakmamseni.org" web sayfasına yükleyen taraftarlar, istediği futbolcuyla yan yana olarak orijinaline çok yakın fotoğrafa sahip olabilecek. Başkan Çebi, bu kampanyadan ciddi gelir beklediklerini, her Beşiktaş taraftarının bu fotoğraflardan birine sahip olması gerektiğini söyledi. Çebi ayrıca, "Projelerimiz devam edecek. 'Bırakmam seni' dedik, bırakmamaya devam ediyoruz. Bu projeyle gücümüzü dünyaya göstereceğiz" diye konuştu.

‘Kartal Pençesi’ pozu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Cyle Larin ve Ersin Destanoğlu ile poz verdi. Uygulamada taraftarlar, istediği bir futbolcu ile “Kartal pençesi” yaparak fotoğraf çektirebilecek.

ADNAN DALGAKIRAN:

Devamı gelecek

∂ İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, sürdürülebilir projeler ve yeni gelir kaynakları bulabilmek için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Beşiktaş'ta yeni bir sayfa açmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni dijital projeler üretiyoruz, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

ŞUTLARI ALKIŞLANDI

Cenk hırs küpü

∂ Kupada yarın Konyaspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Yeni transfer Cenk Tosun şut çalışmasında attığı gollerle alkış toplarken, sakatlığı geçen Gökhan Töre de antrenmana katıldı.