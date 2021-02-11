Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Isındırılacak

Kupada çeyrek finalde bu akşam Konyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta rotasyon zamanı… Teknik Direktör Sergen Yalçın yeşil beyazlılarla ligde oynanan son maçta 10 kişi kalan takımın çok yorulması sebebiyle bazı yıldızları dinlendirecek. Bunların başında Aboubakar geliyor. Sergen Hoca santrforda Larin ya da Cenk Tosun'dan yana tercihini kullanacak. Karantinası biten Cenk Tosun'un ilk 11'de olmasa da ısınması için ikinci yarıda sahaya sürüleceği öğrenildi.

İki eksik

Siyah beyazlılarda Rosier, Josef ve Vida'nın da bu akşamki mücadelede dinlendirilmesi planlanıyor. Karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Dorukhan ve Rıdvan kadroda yer almadı. Her iki oyuncu da Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlık yaşamıştı. Ayrıca Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği genç sağ bek Bilal Ceylan da kadroda bulunmuyor. Sarı kart cezası sona eren Mensah ile sakatlığını atlatan Gökhan Töre ise kadroya dâhil edildi.

YÖNETİMDEN TEKLİF

Atiba bırakma!

Atiba, futbola devam etmek isterse sözleşmesi hazır. Kanadalı oyuncuya yönetimin ‘devam’ teklifinde bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş’ta sekizinci sezonunu geçiren 38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kararı bekleniyor.