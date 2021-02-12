Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın İrfan Can ve Mert Hakan sözlerinin üzerinden saatler geçmeden F.Bahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'ndan cevap geldi. "Sana ne benim futbolcumdan! Başkasıyla sözleşmesi olan oyuncuyla ilgili konuşmak yöneticilik değil" diyen Belözoğlu, "Başka bir takımın oyuncusunun ismini bu kadar rahat şekilde telaffuz edemezsiniz. Fenerbahçeli futbolcunun ismini hiç edemezsiniz" sözlerini kullandı.

Derbiye para cezası

Belözoğlu, "Biz imza atmışız, oyuncu (İrfan Can) bizi istiyor diye açıklama yapıyorsun. Buradan görüyoruz ki hâlâ kabul edememişler bazı şeyleri. Başakşehir’e İrfan Can Kahveci’nin gelmesi sürecinde de biz vardık. Nereden biliyorsun oyuncunun seni istediğini?" serzenişinde bulundu. Öte yandan Fatih Terim'in 'tribünlerden bize küfür ettiler' şikayetinde bulunduğu G.Saray derbisi için PFDK F.Bahçe'ye 72 bin TL para cezası kesti.

HELE FİT OLSUN

Mesut Özil'i görecekler

"Mesut Özil’in oynayıp oynamayacağına hocamız karar verecek" diyen Belözoğlu, "Mesut'un oyuna girdiğinde duyduğu heyecanı, futbola olan özlemini tüm taraftarımız gördü. Top ayağına geldiğinde bazı şeyleri değiştirebileceğini de şimdiden belli etti. Neler yapabileceğini tam fit hâle geldiğinde herkese gösterecek. Umuyoruz çok başarılı olacak" sözlerini kullandı.

Bunlar rakip mi?

Belözoğlu, "Galatasaray ve Beşiktaş birbirine rakip mi değil mi ben anlamadım. Devamlı limitten bahsediyorlar. Sezon başında biz limitle ilgili konuştuğumuzda, “Federasyon'a güvenmiyor musunuz?” diyenler şimdi, 'Fenerbahçe nasıl transfer yaptı?' diyorlar. Herkes kendi işine baksın, Federasyon kendi işine bakıyor. Limitlere aykırı bir şey yapıyorsan zaten kurulmuş kurul var" dedi.