Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'ndaki saat 19.00'da oynanacağı açıklanan karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle saat 16.00'ya alındı. 