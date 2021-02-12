Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı futbolcu Arda Turan'a soyunma odasındaki davranışlarından dolayı 2 maçlık ceza verilmiş, Galatasaray, Turan'ın 2 maçlık cezası için itirazda bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Arda Turan için yapılan itirazın reddedildiği ve cezanın onandığı belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray futbolcusu Arda Turan ile ilgili PFDK’nın 10.02.2021 tarihli E.2020-2021/659 - K.2020-2021/830 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray futbolcusu Arda Turan’nın, hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir.