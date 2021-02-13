Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Help Steps ile yapılan iş birliği anlaşmasının imza töreninde flaş açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’nin hakem hatalarını gündeme getirerek yenilginin üzerini örttüğünü söyleyen Cengiz “Vay bizim golümüz verilmedi! Yahu verileydi golünüz, bizim de iki penaltımız verilmedi. Hakemlerden en çok zararı biz gördük. Bazı hakemler bize düzenli hata yapıyor. Biz ne Ulusoy'lar, ne hakemler gördük. TFF bizim düşmanımız değil. TFF'nin bizim yolumuza değil, doğru yola girmesi gerekir" dedi.

Yazıklar olsun

“Biz Alanyaspor'a yenildik. Başkan’ına teşekkür edip uğurladık. Derbide benim de görmediğim, duymadığım şeyler olmuş. Yazıklar olsun diyorum. Bakın yenilgiyi sindirebilmek de bir asalet gerektirir” diyen Cengiz “17 kulüp hakemler için bize birlik oldunuz. Bildiri yayınladınız, 'Hakemler de insandır, hata yapabilir' dediniz. Ey Ali Koç! Bunu sen yazdırdın” ifadelerini kullandı. Cengiz, “Marcao ve eşine yapılan hakaretler… Satın alınmış trol hesaplar var. Bu kafa yapısıyla şampiyon olabilirsin ama hiçbir yere ulaşamazsın” dedi.

UEFA’ya gideriz

∂ G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Oğulcan’ın aldığı cezayla ilgili olarak "İlk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. UEFA diyor ki: Futbolcu kulübün kölesi değil... Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Maçlar erkene alındı

∂ TFF, hafta sonunda oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa ve pazartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatinde değişikliğe gitti. Her iki karşılaşma da 19.00’dan 16.00’ya alındı.

