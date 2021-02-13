Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un devre arasında kadrosuna dâhil ettiği Anastasios Bakasetas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı için Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katıldığı bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ağaoğlu, üç değerli ismi kadrolarına kattıklarını ifade ederken “Biz sadece üç oyuncu almadık, futbol bir yetenek ama iyi bir futbolcu olmak için daha fazlasına ihtiyaç var. Biz aynı zamanda çok karakterli, ahlaklı üç oyuncu, üç evlat transfer ettik” diye konuştu.

Canım yandı ama…

Berat’ın bir buçuk yıldır izledikleri bir oyuncu olduğunu belirten Ağaoğlu, “Sezon başında da istedik, bugüne kısmetmiş. Yunus Mallı, hocamızın ısrarla istediği, yakından tanıdığı bir oyuncuydu. Fedakârlık edip, neredeyse üçte birlik bir rakama gelmeyi kabul etti. Bakasetas’ın da ilginç bir transfer süreci oldu. Trabzonspor’da oynama isteği ve arzusu bu çok etkili oldu. Çok fazla bonservis bedeli ödedik, canım yandı ama para ülke sınırları içinde kaldı” dedi.

AĞAOĞLU'NDAN İNCİLER

∂ “Satışı dışarıya yapalım, bonservisi birbirimize ödeyelim. Milliyeti ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, hepsi ailelerinin bize emanetidir.”

∂ “Burada bir aile ortamının oluşmasındaki en önemli faktörlerden birisi de buraya çok büyük özen göstermemiz. Ahlaklı isimleri transfer ediyoruz.”

∂ “Türk futbol sisteminin en büyük sıkıntısı futbolcu yetiştirmek ve pazarlamak. Biz en çok bonservis bedeli harcadığımız bir dönem oldu.”

∂ “Bakasetas cumartesi sabah 06.00’da Trabzon’a indi, 08.30’da kontrolden geçti, 12.30’da imza attı, 13.30’da idman yaptı, ertesi gün de maça çıktı.”