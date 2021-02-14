Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta yarın deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi savunmada büyük sıkıntı yaşansa da Teknik Direktör Sergen Yalçın rahat... Şampiyonluk yarışında geride kalmamak için maçtan üç puanla ayrılmak zorunda olan siyah beyazlıların stoperinde Domagoj Vida sarı kart cezalısı, Montero da sakat. Sol bekte N’Sakala kırmızı kart cezalısı, Rıdvan Yılmaz'ın da tedavisi sürüyor. Dorukhan Toköz'ün de maça yetişmesi zor görünüyor. Sergen Yalçın bütün bu sıkıntılara rağmen takımın başkentten üç puanla ayrılacağından emin.

Forvetlere uyarı

Sezon başında transferlerin takıma geç katılması, Covid-19'a yakalanan futbolcular ve sakatlıklar sebebiyle çıktıkları çoğu karşılaşmadan alınlarının teriyle ayrıldıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla yaptığı konuşmada "Biz ne sıkıntıları gördük geçirdik. Bunlar faso fiso, bize vız gelir" diyerek Gençlerbirliği maçından da galibiyetle ayrılacaklarından emin olduğunu söyledi. Sergen Hoca, son haftalarda gol yollarında yaşanan şanssızlığın tek endişesi olduğunu belirterek, hücum oyuncularına konsantrasyon uyarısında bulundu.

SÖZLEŞME DERBİDEN ÖNCE

Sergen Yalçın'ın Konyaspor maçı sonrasında "Hoca'mız ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız" sözünün kendisini rahatsız ettiğini söylemesinin ardından yönetim harekete geçti. Dört hafta sonra Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Sergen Yalçın'ın sözleşmesini uzatma fikri yönetimde öne çıktı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

Tosun iyi olacak

Konyaspor'la oynanan kupa maçında siyah beyazlı formaya kavuşan Cenk Tosun'un performansı Sergen Yalçın'a yeterli gelmedi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Cenk'in gücü yerinde ama maç eksiği var. Bir kaç maç sonra eski formuna dönecektir" dediği öğrenildi.