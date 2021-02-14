Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Özil ilk 11'de çıkınca sahaya mesut olmayı beklemişti Fenerbahçe. Derbi, kupa derken üst üste gelen hayal kırıklıklarını bir Karagümrük galibiyetiyle unutmayı, taraftarını 3 puanla avutmayı umuyordu sarı lacivertliler. Başakşehir yenilgisi sonrası aslarına sarılan Erol Bulut'un Mesut'u da ilk 11'de sahaya sürmesiyle ayağa top oynayan bir takım ortaya çıkmış görünüyordu.

Thiam affetmedi

Temposu çok tat vermese de, Karagümrük'ün oyunu kendi sahasında kabul etmenin de etkisiyle pas trafiğini yöneten Fenerbahçe gol umudu sunuyordu. Altay'ın kornere çeldiği Âdemi'nin net şutunu bir kenara koyarsak ilk yarı boyunca Fenerbahçe istediği gibi at koşturdu sahada. Buna rağmen Thiam'ın tabelayı değiştiren golü bir şans topuyla geldi.

Kötü galibiyet

İkinci yarıda ise bambaşka bir oyun izledik. 53'te Valencia'nın golüyle farkı açan Fenerbahçe rahatlarken Karagümrük'ün presi artırması maça heyecan getirdi. Ev sahibinin baskısı sarı lacivertlilerin direncini kırarken üst üste pozisyonlarda Altay kalesinde devleşti. Borini'nin jenerliklik golü skoru 2-1'e taşısa da Fenerbahçe oyun olarak olmasa da gecenin kazananı oldu.

Çok yorgunduk

Kupa maçı yıprattı

F.Bahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maçın ardından, "İki farklı devre oynadık. Nedenleri var bunun. Kupada 130 dakika maç yaptık üç gün önce. 145 kilometre koştuk. Ozan ve Sosa o maçta biri 13.5, diğeri 14 km koştu. Mesut 80 dakika oynadı uzun süre sonra. Orta saha üçlümüz çok yoruldu. Yorulunca rakip üstümüze geldi" derken, "Aslında biz ilk yarıda işimizi, yakaladığımız pozisyonlarla erkenden bitirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

KOÇ: BU ZİHNİYETLE DOSTLUK OLMAZ

Cengiz yalan söylüyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç galibiyetin ardından, "Son 11 maçın 9'unu kazandık. İstatistik olarak doğru yoldayız" derken, "Mustafa Cengiz'in yalanları, iftiraları, başta beni ve kulübümü hedef almaları... Biz buna yetişemeyiz. Algı operasyonu yapıyorlar. Mustafa Cengiz o kadar çok konuştu ki, sen de hatırlayamıyorsun ne dediğini. Bu zihniyetle Türk futbolunda dostluk, kardeşlik olmaz. Arda'ya (küfürden dolayı) az bile ceza verdiler" sözlerini kullandı.