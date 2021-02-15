Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Son beş lig maçının arasına Fenerbahçe galibiyetini de ekleyerek 15 puan toplayan Galatasaray, zirveyi bırakmıyor. Yoğun kardan nasibini alan Türk Telekom’un ağırlaşan zemininde, 90 dakika durmayan yağış altında nefes nefese giden mücadelede Galatasaray güldü. Aslan erken bulduğu golle öne geçti, Paşa beraberliği yakaladı son anlarda penaltıdan golü bulan sarı kırmızılılar üç puanı kaptı.

Rotasyon etkisi

Kasımpaşa maçı öncesi kadrolar açıklandığında birçok kişi Galatasaray’ın on birini görünce şaşırdı. Çünkü Fatih Terim 5 önemli isminde rotasyona gitmişti. Bu değişikliklerde kupada Alanya karşısında alınan mağlubiyetin etkisi olsa da asıl ana faktör sahanın durumuydu. Pas oyunu ve teknik oyunculardan daha çok fizik gücü öne çıkan öğrencilerini tercih etmişti tecrübeli teknik adam.

Aslan kar sever

Galatasaray taraftarları bilir. Sarı kırmızılılar son dönemlerde karlı havalarda çıktığı maçlarda önemli galibiyetler aldı. Bu karşılaşmaların arasında Juventus maçı da var. Dün de Aslan böyle bir havada, yine kritik bir üç puan aldı. Yer yer balçığa yakın bir zemine dönüşen, hataların ön plana çıktığı, pas yapmanın bile neredeyse imkânsızlaştığı zeminde Aslan son dakikalarda da olsa penaltıdan bulduğu golle istediği sonucu aldı.

KEREM:

Yabancılık çekmedim

∂ Galatasaray'da Fatih Terim'in yeni gözdesi 22 yaşındaki genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, mücadeleye ilk 11'de başladı ve attığı golle hocasını pişman etmedi. Kerem, "Şampiyonluk için bu tip galibiyetler şart. Takımda hiç yabancılık çekmedim" sözlerini kullandı.

FUAT ÇAPA SİTEMLİ

Yüzde yüz penaltı gitti

∂ VAR Hakemi Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısının olduğunu iddia eden Teknik Direktör Fuat Çapa, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda VAR yok" siteminde bulundu.

LUYINDAMA: Şartlar çok zordu

∂ Galatasaray'da uzun bir aradan sonra ilk 11'de başlayan Christian Luyindama, "Çok zor şartlar altında bu maçı oynadık. Önemli olan galibiyetle ayrılmaktı. 3 puanı aldık. Mutluyuz" derken, "Çok çalışıyorum. 3-4 maç üst üste oynayabilirsem daha iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKTİ

Gedson göze girdi

∂ Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Portekizli Gedson Fernandes, ilk defa 11’de yer aldı. Futbolcu ağır zeminde futboluyla etkili olamasa da mücadelesiyle beğeni topladı. Maçın ardından takım arkadaşları gibi Gedson da büyük sevinç yaşadı.

Müthiş ikili

İki puan gidiyorken!

∂ Fatih Terim'in çok istediği iki devre arası transferi G.Saray'ı sırtladı götürüyor. Dün ağır zeminde Kasımpaşa önünde iki puan neredeyse uçup gidiyordu. Maç berabere durumdayken son bölümde Onyekuru'nun kazandırdığı pe-naltıyı Mustafa Muhammed ağlarla buluşturdu ve takımına altın değerinde üç puan kazandırdı.

Gomis'ten sonra ilk

∂ Mustafa, Ağustos 2017'den (Gomis) bu yana forma giydiği ilk üç Süper Lig maçında da gol atan ilk G.Saray oyuncusu oldu. Onyekuru da farkını göstermeye devam ediyor. Nijeryalı oynadığı dört lig maçında attığı üç golün yanı sıra dün de kritik bir penaltı aldı ve Aslan'ın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu.

KAÇIRDIĞI 40. MAÇ

Falcao yine yok

∂ Galatasaray'da bir süredir takımla çalışan fakat Fenerbahçe ve Alanya maçlarında kadroya alınmayan Radamel Falcao, Kasımpaşa karşılaşmasında da kadroya giremedi. Kolombiyalı forvet böylelikle Galatasaray formasını 31 maçta giyerken, 40 karşılaşmada ise oynamadı.