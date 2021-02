Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş sahaya sakat ve cezalıların çokluğu sebebiyle farklı bir kadro ile çıksa da takımın en kilit isimleri yine sahadaydı. Büyük bir iştahla oyuna başlayan Beşiktaş karşısında Gençlerbirliği'nin şansının çok az olduğu hemen fark edildi. Ghezzal'ın seyrine doyum olmayan golüyle erkenden öne geçen siyah beyazlılar altı farkı yakalayıp liderliği ele geçirmek ister gibi hücumda istekliydi.

Aboubakar yorgun

Hızlı değişimlerle koridor açıp rahatça pozisyonlar bulan Beşiktaş, ilk 20 dakikada üç net fırsatı kaçırdı. Kar yağışının başlamasıyla Kartal'ın hızı kesilirken, Gençlerbirliği'nin hücuma çıkmakta çok zorlanmasına rağmen siyah beyazlıların savunmada verdiği açıklar da dikkat çekiciydi. Aboubakar'ın yorgunluğu yine gözlenirken, 62'de yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Kar bastırdı

Kar yağışının iyice artmasıyla yeşil saha, beyaza büründü. Top sürmek, pas yapmak iyice zorlaşınca siyah beyazlılar skoru korumak için savunmaya çekildi. Kontrataklarla yakalanan iki net fırsat harcandı, 89 ve 90+4'te attığı gollerle Tosun Paşa coşturdu. Sergen Yalçın'ın ekibi başkentten galibiyetle dönerek, aynı puanda olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı haftada hata yapmadı.

VAR'dakiler çay içsin!

Evet konuşurum!

Maçı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Rakiplerin kazandığı haftada biz de kazanmalıydık. Fakat bizim arkadaşlar gol pozisyonlarında biraz rahat davranıyor" siteminde bulunurken, "Hakemlerle ilgili çok konuşuyormuşum, evet konuşuyorum. Lig ve kupadaki Konya maçlarında verilmeyen penaltılara bakın. Ne yapalım, konuşmayalım mı? VAR'daki arkadaşlar çay, kahve içsin, biz ligde ve kupada elenelim, böyle mi olsun? Böyle olmayacak!" ifadelerini kullandı.

Şampiyon yapmaya geldim

Yuvama döndüm

∂ Beşiktaş'a dönüşünü iki golle kutlayan Cenk Tosun maçın ardından, "Asla veda etmedim, Instagram'da da yazmıştım. Yuvama döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. Arkadaşlarıma destek olmaya geldim. Bana da iyi geldi, uzun süreden sonra takımıma golle katkı verdim. Rakiplerin kazandığı haftada kazanmamız şarttı" dedi.

Her şeyimi vereceğim

∂ Golcü oyuncu, "İnşallah bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Sahada her şeyimi ortaya koyacağıma dair taraftarlara söz veriyorum" derken, "Golleri çocuklarıma ve aileme armağan ediyorum. Maçı izlemişler, çok mutlu olmuşlar. Ben her zaman armayı öperdim, taraftarlarla sevincimi böyle paylaşıyorum. Gollerim devam edecek" ifadelerini kullandı.

GHEZZAL:

Sakatlığım mühim değil

∂ Beşiktaşlı Rachid Ghezzal, "Skordan ve Beşiktaş'taki ilk golümü atmış olmamdan dolayı mutluyum" derken, "Gol yemeden kazanmak mutlu etti. Sakatlığım ciddi değil. Daha önce de ağrı hissediyordum. Risk almamak için oyundan çıktım" sözlerini kullandı.

ALTIPARMAK: YAKALAMAYA GÖRSÜN

Beşiktaş affetmiyor

∂ G.Birliği'nin çalıştırıcısı Mehmet Altıparmak, "Ghezzal'ın golü oyuncularımızı moral olarak 15 dakika geriye itti. Hızlı hücumlar yapacaktık, bunu başardık ama fırsatları kaçırdık. Kırılma anları var, oynadığımız takım Beşiktaş ve yakaladığı zaman affetmiyor" dedi.

ATIBA: ŞAMPİYONLUK İÇİN

Kazanma alışkanlığı

∂ Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba Hutchinson, "Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor. Yeniden aramızda olduğu için çok mutluyum" derken, "Herkes iyi katkı veriyor. Kazanma alışkanlığı şampiyonluk yarışında bize çok katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.