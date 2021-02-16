Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Süper Lig’de lider durumda bulunan Galatasaray yoğun kar yağışı altında, zorlu bir zeminde Kasımpaşa’yı son dakikalarda da olsa bulduğu golle mağlup etmeyi başardı. Sahanın birçok yerinin mücadele içinde balçığa dönmesiyle iki taraf da istediği futbolu sahaya yansıtamadı. Ama bitiş düdüğüne kadar sarı kırmızılı oyuncular bir puana razı olmadıklarını tabiri caizse “savaşarak” gösterdi. Galibiyet golü de Mustafa’nın penaltısıyla geldi, soyunma odasında da Fatih Terim’den özel tebrik vardı.

Kabul etmediniz

Takımının zorlu şartlarda gösterdiği fedakârlıktan mutlu olan Terim, oyuncularına “Hepinizle gurur duyuyorum. Özellikle ilk yarım saat oyun olarak çok iyiydiniz. Saha iyice ağırlaşana kadar çalıştığımız bütün taktikleri ortaya koyup erken golü de buldunuz. Fark daha da açılabilirdi. Yediğimiz golden sonra ise verdiğiniz tepki şampiyonluğu ne kadar çok istediğinizi gösterdi. Evet son bölümde futbol oynamak zordu ama siz pes etmeden savaştınız en önemlisi sonucu kabul etmediniz” diyerek oyuncularını onore etti.

Ekstra izin verdi

Sıkışan fikstür sebebiyle çok fazla dinlenme şansı bulamayan Galatasaray’da, Kasımpaşa galibiyeti sonrası oyuncular izin sürprizi yaşadı. Maç öncesi programa göre bir gün izin bekleyen oyunculara Fatih Terim mücadelelerinden ötürü jest yaparak iki günlük izin verdi. Sarı kırmızılılar bu ödüle sevindi.

Mustafa işi

G.Saray ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden istediği verimi alıyor. Ki o isimlerin başında da Mustafa ile Onyekuru geliyor. Mısırlı golcü forma giydiği üç lig maçının hepsinde fileleri havalandırarak 2017’de Bafétimbi Gomis’ten sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu. Kupada da bir golü olan Mustafa, gerek son vuruşları gerek rakibe pres yapıp hataya zorlaması ve güçlü fiziğiyle kısa sürede tam not aldı.

Mısır basını kafa karıştırdı

G.Saray’ın satın alma opsiyonuyla kiralık olarak renklerine kattığı Mustafa Muhammed için Mısırlı basınından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberine göre; Zamalek Kulübü, G.Saray'ın 1 Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödeyip bonservisini alabileceği Mustafa için, bu sürede yüksek bir teklif gelirse bunu sarı kırmızılılara bildirecek ve öncelik verebilecek. Galatasaray cephesi ise bu iddiayı yalanlıyor.

ASLAN’DAN GİTTİ ADA’DA AÇILDI

Diagne parlıyor

∂ Mbaye Diagne’nin kiralık olarak gittiği West Bromwcih Albion’da işler iyi gitmese de Senegalli oyuncu performansıyla beğeni topluyor. Diagne dört maçta bir gol ve bir asiste imza attı. Hocası Sam Allardyce “Tam bir golcü. Performansından çok memnunum” dedi.

İZİNLİ OLMASINA RAĞMEN...

Arda çalışıyor

∂ F.Bahçe derbisi sonrasında soyunma odasındaki görüntülerinden dolayı iki maç ceza alan Arda Turan çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 34 yaşındaki yıldız oyuncu takımın izinli olmasına rağmen dün Florya’ya giderek tek başında salonda çalıştı.