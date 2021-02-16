Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda Covid-19 testleri pozitif çıkan 6 oyuncu katılmadı. Bordo-mavililer serbest koşu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 çalışmaları ve geniş alan oyunları oynadı. Antrenman şut çalışmasıyla son bulurken, Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.