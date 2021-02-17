Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Öyle ki henüz iki yayına çıkmış olmalarına rağmen Stüdyoda Futbol, sosyal medyada ilk sıraya yerleşti. Usta moderatör Sabri Ugan'ın sunduğu, Türkiye gazetesi yazarları Ömer Faruk Ünal ve Cem Küçük’ün de yer aldığı Stüdyoda Futbol’un yeni ikilisi Kerem İnan ve Bülent Uslu ile bir röportaj gerçekleştirdik. En az stüdyodaki kadar tansiyonun yükseldiği anların yaşandığı röportajda her iki yorumcu da futbolun gündemine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

UEFA KUPASI BAŞARISI...

100 yıl geçse yaşanmaz

UEFA Kupası'nı kazandığımızdan sonra anlaşılıyor ki böyle bir başarı belki 100 yıl geçse de Türkiye'de yaşanmayacak. Çünkü kulüplerimiz artık yerel başarıları yeterli görmeye başladı ve Avrupa'yı düşünmüyorlar, önemsemiyorlar. Tabii burada Avrupa'daki kulüplerle finansal açıdan makasın iyice açılmış olması da önemli. Mesela Manchester City'nin yedek stoper için ödediği paraya Türkiye'de takım kuruluyor. Bu yüzden altyapıdan desteklenmeyen takımlarımızın Avrupa'da başarı kazanması çok zor.

Yabancı hakem gelmeli

Federasyon acil olarak yabancı hakem getirmeli. Hakemlerimiz ciddi şekilde etkileniyor. Yabancı hakemler adaleti sağlayacaktır. Kulüp başkanları için de borçlanma sorumluluğu getirilmeli. Bu yapılırsa kulüpler otomatikman altyapıya yönelir.

BÜLENT USLU: Sergen Yalçın’ın karizması yeter!

Kartal’ın sıkıntısı yok

∂ Şu anda Türkiye'nin en iyi futbolunu oynayan takımı uzak ara Beşiktaş. Üç takım da aynı puanda fakat Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlandığını gördük. Beşiktaş ise rakibine karşı bariz üstünlük sağlayıp, pozisyon üretmekte sıkıntı yaşamayan bir takım. Sergen Yalçın karizması diye bir gerçek var ortada ve bu faktör şampiyonluğu getirecek. Fenerbahçe ise kırılmayı yaşayan ilk takım olacak.

Beşiktaş doğru yaptı

∂ Fenerbahçe'nin en iyi transferi Pelkas'tı ama o da sakatlandı. Ara dönemde çok transfer yaptılar ama kanayan yerleri kapatamadılar. Galatasaray ciddi anlamda nokta atışı transferler yaptı. Ekonomik olarak en doğru işi Beşiktaş yaptı. Cenk Tosun geldi ve tak tak atmaya başladı bile. Hulk gelseydi tesislerin yolunu öğrenmesi bir ayı bulacaktı.

Kimse başaramaz

∂ Beşiktaş açısından bakacak olursak aidiyet duygusu yüksek oyunculardan yüksek bütçeli kadrolara geçildiğinde Avrupa'da başarı durdu. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup olarak gruplardan çıktı. Belki bunu bir daha hiçbir Türk takımı başaramayacak. Son dönemde başta hakemler olmak üzere saha dışı etkenlerle şampiyonluklar kaybedilince, bu durum Avrupa'ya da yansıdı.

Kayıtlar açıklanmalı

∂ VAR sistemi geldiğinde hepimiz çok mutlu olmuştuk. Artık hak yenmeyecek diye düşünmüştük. Ancak bu sistem belli başlı takımların lehine çalışıyor. VAR sisteminin bir an önce şeffaf hâle gelmesi ve kayıtlarının açıklanması gerekiyor. Oysa bu sistem Almanya'dan getirildi ve orada kayıtlar açıklanıyor. Bizde niçin açıklanmıyor?

KEREM İNAN: Fatih Terim üç adım önde!

Bulut kaldıramaz

∂ Burun buruna giden şampiyonluk yarışını takip etmek çok heyecan verici. Burada teknik direktörler farkını ortaya koyacaktır. Fatih Terim diğer meslektaşlarına göre üç adım önde duruyor. Sergen Yalçın beklenenin çok üzerinde performans sergiliyor ama şampiyonluk stresiyle baş edemez. Erol Bulut çok ciddi anlamda camia baskısı görüyor. Stresin artacağını düşünürsek bu psikolojiyi kaldıramaz.

Nokta transferler

∂ Mustafa nokta transfer oldu. Onyekuru gelir gelmez katkı vermeye başladı. Beşiktaş'ta da Cenk Tosun'un takımı tanıması büyük avantaj ve güç sağlayacaktır. F.Bahçe flaş transferler yaptı gibi görünse de G.Saray ve Beşiktaş daha fazla verim alacak. Mesut’un alışma evresi takımın şampiyonluk mücadelesine denk geldi. İrfan Can Kahveci geldi ama sakat. F.Bahçe’nin kadro mühendisliği bana göre hatalı.

Hakem avantajı bitti

∂ VAR sistemi Anadolu takımlarının kurtarıcısı oldu. Büyük takımlar hakeme yaptıkları baskı sayesinde maç kazanıyorlardı. Büyük takımların eskiden sahip oldukları 'Hakem avantajı' artık VAR sayesinde yok. Buna rağmen hala tartışılıyor. Çizilen ofsayt çizgisine bile güvenilmeyen bir ortam var maalesef. Teknolojiye bile güvenilmeyen bir zihniyet var. Bu kafa yapısıyla baş etme şansınız yok.