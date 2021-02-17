Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak olan Trabzonspor'da kaleci krizi yaşanıyor. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un yokluğunda bordo mavili takımın kalesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu görev yapacak. Süper Lig'de son 6 maçını kazanarak şampiyonluk yarışına dâhil olan Trabzonspor'da teknik ekip kritik Başakşehir maçına 18 yaşındaki kaleciyi özel olarak hazırlayacak.

Yedeği de Hakan Aydın

Genç file bekçisi geçtiğimiz sezon omzu çıktığı için 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Altyapı hocaları, Kağan'ı çok soğukkanlı ve zeki olarak yorumladı. Kağan Moradoğlu’nun yedeği de 2017 yılında Trabzonspor'un altyapısına katılan 2003 doğumlu genç kaleci Hakan Aydın olacak. Hakan, geçen sezon Galatasaray U16 ile Trabzonspor U16 takımının karşılaştığı final maçında tam dört penaltı kurtararak karşılaşmaya damga vurmuştu.

2021’DE YENİLMEDİ

Seriye devam

∂ Trabzonspor, bu yıl çok farklı. Abdullah Avcı yönetiminde ligde ilk ve tek yenilgisini 26 Aralık’ta Galatasaray’a karşı alan ve sonrasında dokuz maçta mağlubiyet görmeyen bordo mavililer bu seriyi Başakşehir önünde de devam ettirmek istiyor. Eğer Karadeniz ekibi cuma günü Başakşehir’i devirirse galibiyet serisi de yedi maça çıkacak.