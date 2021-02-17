Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Kasımpaşa’yı da devirerek zirvedeki yerini korudu. Sarı kırmızılılar üst üste altıncı maçını kazanırken, dikkat çeken gelişme hem kadrodaki değişim hem oyundaki gelişimdi. Teknik Direktör Fatih Terim, yaş olarak küçük olan gençlerden aldığı verimden oldukça memnun kaldı. Son haftalarda mecburi değişiklikler dışında rotasyon da yapan tecrübeli teknik adam takım içindeki rekabeti de olumlu anlamda geliştirdi.

Eskiler unutuldu

Cimbom’un as santrforu Radamel Falcao’nun yokluğunda formayı kapan Mustafa Muhammed üç lig maçının hepsinde rakip fileleri havalandırdı. Onyekuru ligde dört karşılaşmada süre alırken üç gol ve iki asistle yıldızlaşıp Babel’den sol kanadı devraldı. Beklentilerin büyük olduğu Gedson Fernandes de ağır zeminde süre süre aldığı Kasımpaşa karşısında kalitesini tam yansıtamasa da oyunu hızlandırdı. Sezon başında takıma dâhil olan Kerem Aktürkoğlu da yavaş yavaş takıma adapte oldu.

YOLCULUK BUGÜN

Alanya’da kamp

∂ Ligde lider durumda bulunan ve rotasını Alanya maçına çeviren Galatasaray, Cumartesi günü oynayacağı maç için erken uçacak. Takım bugün Alanya’ya gidip kampa girecek ve bir anlamda İstanbul’un karlı soğuk havasından uzaklaşacak.

TAKIMI TOPLADI

Arda Turan etkisi

∂ Galatasaray’da transferi tartışma konusu olan Arda Turan, farkını saha dışında da gösteriyor. Camianın içinden yetişen ve beklentileri çok iyi bilen tecrübeli kaptan yerli ve yabancıların harmanlamasını yapıyor, yenilerle yakından ilgileniyor.

Yaşayan efsane Muslera

Üç büyükle adı anılan ancak transferi resmiyet kazanmayan Diego Forlan, vatandaşı Muslera konusunda “Onun niçin Galatasaray’da yaşayan bir efsane olduğunu anlıyorum. Çok önemli bir kaleci ve çok önemli performanslar sergiledi. Çok fazla kupa kaldırdı, daha fazlasını da alma fırsatına sahip” dedi.