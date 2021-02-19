Eskişehirspor ligin 22. haftasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Ligde 34 haftanın ardından galibiyet hasretine 2-1’lik skorla son veren Eskişehirspor, puanını 7’ye yükseltti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev “34 haftalık kazanamamaya ve bugün kazanarak son vermek bizi onurlandırdı. Bunun devam etmesi için genç futbolcularımın saha içerisinde inandıkları zaman neleri yapabilecekleri, neyi ön plana çıkartırsak bunla beraber saha içerisinde zaten mücadele ediyorlardı. Sadece kendilerine özgüven aşılamaktık ve bunu başardık. Bugün çoğu takımda çift santrafor oynamanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Biz bunu başardık. Bunun sonucunda da galip gelmemiz ayrı bakılacak bir olay. Ben futbolcularımın hepsini kutluyorum. Bu çocuklar zaten mücadele ediyorlardı. Sadece geride oynayıp oyunu kabul etmeyi alışmalarından dolayı kendilerine olan özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayarak, önde baskı yaparak bunu sonuçlandırmak istedik. Bunu her geçen gün artırarak devam etmelerini sağlayacağız. O yüzden hepsini kutluyorum. 2 tane futbolcuya öncelik tanımak zorundayım. İbrahim Halil bu takımda epey süre alan oyuncularımızdan biri. Bugün hem gol attı hem de penaltı ile ön plana çıktı. İlk defa oynayan kalecimiz Cengiz, 17 yaşında Pote ile karşılaştığında bir top çıkardı. Bu top oyunun gidişatında bizim için çok etkendi. Onun da güveni arttı. İkisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Üst düzey mücadeleyle nelerin başarılabileceğini bizlere ve herkese gösterdiler” diye konuştu. Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor'u galibiyeti için tebrik etti. Yaptıkları hatalar sebebiyle Eskişehirspor'un golleri bulduğunu anlatan Sözeri, şunları söyledi: Maç seçme lüksümüz yok. Hedefe oynayan, sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, motivasyon ve konsantre eksikliği var. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir. Bandırmaspor camiası, Bandırma kenti kusurumuza bakmasın. Bugüne kadar nasıl iyi mücadele ettiysek, bu maçı telafi etme yoluna gideceğiz.
Eskişehirspor, 34 hafta sonra kazandı
19.02.2021 - 19:22 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 19:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TFF 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Eskişehirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yendi. Böylece ev sahibi takım, 34 hafta sonra ilk galibiyetini almış oldu. Eskişehirspor, son olarak geçen sezonun 21’nci haftasında Altınordu’yu 3-0 mağlup etmişti.
Etiketler : eskişehirspor,Bandırmaspor,
768936 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/768936.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
24
16
3
5
30
51
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
24
16
3
5
27
51
03
FENERBAHÇE A.Ş.
24
16
3
5
21
51
04
TRABZONSPOR A.Ş.
24
13
6
5
7
45
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
24
12
6
6
17
42
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
24
11
6
7
10
39
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
24
10
8
6
8
38
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
24
10
7
7
6
37
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
24
7
11
6
-5
32
10
YENİ MALATYASPOR
24
7
9
8
-1
30
11
GÖZTEPE A.Ş.
24
7
8
9
3
29
12
DEMİR GRUP SİVASSPOR
23
6
10
7
-3
28
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
23
7
6
10
1
27
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
24
6
8
10
-12
26
15
KASIMPAŞA A.Ş.
24
7
5
12
-12
26
16
HES KABLO KAYSERİSPOR
24
6
7
11
-11
25
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
24
6
7
11
-13
25
18
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
24
6
6
12
-15
24
19
GENÇLERBİRLİĞİ
23
5
5
13
-24
20
20
MKE ANKARAGÜCÜ
23
5
4
14
-13
19
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
24
4
6
14
-21
18
Süper Lig Fikstür
26.Hafta Maçları
19.02.2021 19:00
Başakşehir - Trabzonspor
20.02.2021 13:30
Kasimpaşa - Karagümrük
20.02.2021 16:00
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
20.02.2021 16:00
Denizlispor - Gençlerbirliği
20.02.2021 19:00
Alanyaspor - Galatasaray
21.02.2021 13:30
Erzurumspor - Atakaş Hatayspor
21.02.2021 16:00
Sivasspor - Hes Kablo Kayserispor
21.02.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Fraport-tav Antalyaspor
21.02.2021 19:00
Fenerbahçe - Göztepe
22.02.2021 19:00
Ankaragücü - Rizespor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
21
14
5
2
19
47
02
YILPORT SAMSUNSPOR
21
12
7
2
14
43
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
21
12
4
5
19
40
04
ADANA DEMİRSPOR
21
11
5
5
16
38
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
22
11
4
7
14
37
06
TUZLASPOR A.Ş.
21
11
4
6
4
37
07
ALTINORDU
21
11
4
6
3
37
08
ALTAY
21
11
2
8
12
35
09
BURSASPOR
21
9
4
8
3
31
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
22
9
3
10
1
30
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
22
8
6
8
-4
30
12
ADANASPOR A.Ş.
21
7
4
10
3
25
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
21
5
5
11
-12
20
14
MENEMEN SPOR
21
4
8
9
-14
20
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
21
5
4
12
-7
19
16
AKHİSARSPOR
21
5
4
12
-14
19
17
ANKARASPOR
21
3
4
14
-23
13
18
ESKİŞEHİRSPOR
22
1
7
14
-34
7
PTT 1. Lig Fikstür
22.Hafta Maçları
19.02.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
19.02.2021 16:00
Eskişehirspor 2 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
19.02.2021 19:00
Adana Demirspor - Altay
20.02.2021 13:30
Menemen Spor - Akhisarspor
20.02.2021 16:00
Altinordu - Adanaspor
20.02.2021 16:00
Giresunspor - Ankaraspor
20.02.2021 19:00
Istanbulspor - Yilport Samsunspor
21.02.2021 13:30
Tuzlaspor A.ş. - Beypiliç Boluspor
21.02.2021 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Bursaspor