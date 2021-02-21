Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçın ardından üç puan için mutlu olduklarını söyleyen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, MHK'ya veryansın etti. "Genç hakemler olmalı, hiç itirazımız yok. Bari bir tarafı tecrübeli, olayları doğru görecek biri olsun" diyen Fatih Hoca, "Haftanın en kritik maçı bu. Ben hayretler içerisindeyim. Hakem (Zorbay Küçük) genç, 4. hakem (Kadir Sağlam) genç. VAR'a da Süper Lig tecrübesi olmayan bir hakem (Emre Malok) veriyorsunuz. Hiç tatlı değil. İkinci sarı yok, kırmızı yok, penaltı yok. Ben bunları pek dillendirmem. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık" dedi.

Çok kritik galibiyet

Terim, "Kendi karakterimizin dışında bir oyun oynamak istedik. İkinci yarıda bazı şeylere mecbur kaldık. Herhangi bir açık vermek istemedik" vurgusu yaparken, "İkinci yarıda Alanya etkili oldu. Başka bir oyun şekli bizi sonuna kadar götürdü. Goller yiyebilirdik" dedi. Hoca, "Çok iyi oynayıp puan kaybettiğimiz maçların dengelenmesidir bu. Çok kritik bir yerde, çok kritik bir 3 puan aldık. Zevkli bir karşılaşma oldu. Ancak, mutlak başrollerde olanlar belli" sözlerini kullandı.

“SANAL DÜŞMANLAR OLUŞTURDU”

Cengiz’e suçlama

Galatasaray Kulübü’nün şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans usulüyle yapılan toplantıya son dönemde divan kurulunu protesto eden Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler katılmadı. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu “Sayın Cengiz son dönemde sanal düşmanlar oluşturdu” suçlamasında bulunurken nisan ayında yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı.

GÜNAY'DAN TAŞ

Paraları var ama!

∂ Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay maçın ardından, "Algı operasyonları yapıyorlar ama her türlü mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sonuna kadar şampiyonluğu, rakiplerin para gücüne rağmen inanç ve azimle biz kovalayacağız" açıklaması yaptı.

LUYINDAMA'NIN KAŞI AÇILDI

Kırmızı kart isyanı

∂ Maçın 32. dakikasında Babacar, Luyindama'nın başına sert bir müdahale yaptı, sarı kart gördü. G.Saray'lı oyuncunun kaşı açıldı. G.Saray sosyal medyadan Diagne'nin aynı pozisyonda Beşiktaş maçında kırmızı kart gördüğünü paylaşarak karara isyan etti.

G.Saray'dan penaltı tepkisi

Karşılaşmanın 23. dakikasında gelişen Galatasaray atağında Onyekuru, girdiği ikili mücadele sonrasında Alanyaspor ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılılar penaltı beklerken, hakem Zorbay Küçük devam kararı verdi. VAR sistemi müdahale etmeyince G.Saray'dan tepki geldi.