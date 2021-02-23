Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transferde doğru işlere imza atan Trabzonspor’un son başarısı da Anastasios Bakasetas oldu. Devre arasında Alanyaspor’dan alınan Yunan orta saha, kısa sürede önemli işlere imza attı. Beşiktaş maçında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Bakasetas sonrasında süre altığı üç maçta üç gol kaydetti. 1-0’lık Denizli ve Gaziantep maçlarında tek başına galibiyeti getiren isim olurken 2-0’lık Y. Malatya mücadelesinde ise bir gol kaydetti.

Kilit isimlerden

27 yaşındaki oyuncunun yeni takımında hiç yabancılık çekmemesi de dikkat çekti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın güvenip forma verdiği Yunan, hocasını utandırmadı ve golleriyle takımı yukarıda tuttu. Bakasetas’ın Trabzonspor’daki arkadaşlık ortamından da çok memnun kaldığı ve şehirde kendisine gösterilen sıcak ilgiden etkilendiği öğrenildi. Bakasetas, F.Bahçe maçında da Avcı’nın kilit isimlerinden biri.