Cambridge Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada, yapay zekâ kullanılarak çok sayıda virüse karşı koruma sağlamayı hedefleyen yeni nesil bir aşı geliştirildi. İlk denemelere göre çalışmanın, gelecekteki salgınlara karşı hazırlıkları güçlendirebileceği değerlendiriliyor.

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmada, Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanları bir aşının temel bileşenlerinden biri olan antijeni yapay zekâ yardımıyla tasarladı. Araştırmacılar, yapay zekâ tarafından tasarlanan bir antijenin ilk kez insanlar üzerinde test edildiğini belirtti.

PANDEMİLER TARİH Mİ OLACAK?

Geliştirilen aşı, yalnızca mevcut koronavirüs varyantlarına değil, gelecekte ortaya çıkabilecek ve hayvanlardan insanlara geçme riski bulunan farklı virüslere karşı da koruma sağlamayı amaçlıyor.

Dünyada bir ilk! Yapay zekadan aşı hamlesi: Pandemiler tarihe karışacak

SALGINLARA KARŞI ÖNCEDEN ÇÖZÜM!

Koronavirüs ve grip gibi virüsler sürekli mutasyona uğradığı için mevcut aşıların düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Jonathan Heeney, amaçlarının virüslerin geçirdiği değişimlere karşı daha hazırlıklı olmak ve muhtemel salgınlara karşı önceden çözüm geliştirmek olduğunu söyledi.

GENETİK VERİLER ANALİZ EDİLDİ

Araştırma kapsamında, dünya genelindeki gözetim sistemlerinden elde edilen çok sayıda koronavirüsün genetik verisi yapay zekâ tarafından analiz edildi. Bu analizler sonucunda "süper antijen" olarak adlandırılan özel bir yapı tasarlandı. Antijenler, bağışıklık sisteminin tanıyarak savunma geliştirdiği temel aşı bileşenleri arasında yer alıyor.

İlk aşamada 39 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çalışmada aşının güvenliği değerlendirildi. Yaklaşık 200 kişinin katılması planlanan ikinci aşamada ise aşının bağışıklık sisteminde oluşturduğu koruma düzeyi incelenecek.

Dünyada bir ilk! Yapay zekadan aşı hamlesi: Pandemiler tarihe karışacak

Enfeksiyon Dergisi'nde yayımlanan ilk sonuçlar, bağışıklık cevabının şu aşamada ‘ılımlı’ seviyede olduğunu ortaya koydu. Buna karşın uzmanlar, elde edilen bulguların gelecek çalışmalar açısından umut verici olduğunu belirtiyor.

FARKLI VİRÜSLERE KARŞI KORUMA SAĞLAYACAK

Araştırma ekibi, koronavirüslerin yanı sıra evrensel grip aşısı, H5N1 kuş gribi ve farklı Ebola türlerine karşı koruma sağlamayı hedefleyen aşılar üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Uzmanlara göre yapay zekâ destekli bu yaklaşım, gelecekte ortaya çıkabilecek salgın ve pandemilere karşı daha hızlı ve etkili aşı geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

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