Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

G.Saray geride kalan zorlu fikstüründe yedide yedi yaparak adını zirveye yazdırdı. Oyuncularının rehavete kapılmamasını isteyen Teknik Direktör Fatih Terim, BB Erzurum maçı öncesi tedbirler almaya devam ediyor. Ki bu anlamda oyun planı rakibe göre uyarlandı. Fatih Hoca, düşme hattından uzaklaşmak için puana ihtiyacı olan rakibini, ilk düdükle baskı altına alarak erken gol bulmak istiyor.

Taylan on bire

Terim, oyun planında yaptığı değişiklik sebebiyle kadrosunda ufak dokunuşlar yapacak. Son haftalardaki performansıyla orta sahaya direnç katan Etebo’dan memnun olmasına rağmen, uzun pas ve oyun kurma becerisinden yararlanmak ve hücumdaki etkinliği artırmak için tekrardan Taylan’a forma vermeyi planlıyor. Sakatlığı geçen Feghouli ise hamle oyuncusu olarak düşünülüyor.