Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sergen Yalçın'ın, Ljajic ve Mensah yerine hücumun arkasında Necip Uysal'ı tercih etmesi sebebiyle son haftalardaki baskılı Beşiktaş yoktu ilk yarıda. Hamza Hamzaoğlu'nun yerine takımın başına geçen Hakan Çalışkan'ın savunmayı ön planda tutan ama sıklıkla golü düşünen anlayışı sebebiyle ev sahibi ekip ilk yarıda daha çok pozisyon bulan taraftı.

Gol gecikmedi

Beşiktaş'ın hücumdaki etkisizliği sebebiyle Sergen Yalçın'ın devre sona ermeden ısınmaya gönderdiği Mensah ikinci yarıda Necip'in yerine oyuna girdi. Bu değişiklikle alışılan Beşiktaş görülmeye başlandı ve gol de çok gecikmedi. Ev sahibi ekip geriye düştükten sonra tekrar eşitliği sağlayabilmek için riskli oynamaya başladı.

Stresli anlar

Rakip yarı sahada geniş alan bulan Beşiktaşlı oyuncular yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince son dakikalar siyah beyazlılar için sıkıntılı geçti. Buna rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını kapatırken, üst üste dördüncü defa sahadan zaferle ayrıldı.

Heykeli dikilesi!

Savaştık

∂ Kartal'a üç puanı getiren golü atan Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda çok önemli üç puan kazanmasında başrolü oynadı. Karşılaşma sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen 38 yaşındaki Kanadalı yıldız, "Savaştık. Karakter gösterdik. İyi savunma yaptık. Gol yememeye devam ediyoruz" dedi.

Binlerce mesaj

∂ Atiba Hutchinson'un golü sonrası sosyal medyada siyah beyazlı taraftarlar da coştu. Beşiktaş'ın en çok forma giyen yabancı oyuncusu olan ve siyah beyazlı kulüpte sekizinci sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcunun heykelinin yapılması için binlerce mesaj yazıldı. Ayrıca Sergen Yalçın'ın maç sonrası Atiba'ya sarılması da dikkat çekti.

OYUNDAN ALINCA...

Kartal'ın gol makinesi Vincent Aboubakar, dün gol atamasa da asist yaparak takımına katkı sağladı. Kamerunlu yıldızın 85'te oyundan çıkarken yaptığı hareketler ise dikkat çekti. Oyundan alınmasına sinirlenen ve Sergen Yalçın'a tepki gösteren Aboubakar, direkt olarak soyunma odasına gitti.