Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta gözler bir puan alındığında bile liderliği getirecek Gaziantep maçında... Siyah beyazlılar bu maçta mutlak üç puan hedefliyor. Galibiyet gelirse Beşiktaş'ın yedi haftalık liderlik özlemi sona erecek. Bu sezon sadece derbilerde prim dağıtan siyah beyazlıların patronu Ahmet Nur Çebi, sürpriz bir yerden gelen bir haberi futbolculara iletti. Başkan Çebi, yarın oynanacak Gaziantep maçının kazanılması hâlinde özel prim dağıtılacağını açıkladı.

Sevinçle karşılandı

Başkan’dan gelen bu haber takımda büyük sevinçle karşılandı. Galibiyet hâlinde kazanılacak primin, Beşiktaş'a gönül veren ünlü bir işadamı tarafından dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan takımın aldığı başarılı sonuçların arkasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin gayretli çalışmaları dikkat çekiyor. Siyah beyazlı futbolcuların uzun süredir maaşlarını eksiksiz ve zamanında almaları, takıma da olumlu yansımaya devam ediyor.

Kartal iyileşiyor

Siyah beyazlılarda midesindeki rahatsızlığı atlatan Ersin Destanoğlu ile sakatlığı sona eren Francisco Montero takıma döndü. İki oyuncu da dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı süren Cenk Tosun ise Gaziantep maçı kadrosunda da yer alamayacak.

SA PINTO ÖVDÜ

En iyisi Beşiktaş

∂ Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, yarın karşılaşacakları Beşiktaş'ın, şu anda Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu söyledi. Portekizli teknik adam maçla ilgili, "Büyük takımlar da hata yapabilir. Biz de bu hataları değerlendirmek istiyoruz" sözlerini kullandı.