Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kadıköy’de Antalya’yla berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe’ye bir darbe de Mesut Özil’den geldi. Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan dünya yıldızının ayak bileği yan bağlarında kısmi yırtıklar ve yoğun ödem olduğu açıklandı. Sahalardan en az 1 ay kalacağı belirtilen Mesut Özil’in iyileşme ve yeniden form tutma süreci düşünüldüğünde Fenerbahçe’nin 10 numaradan bu sezon verim alması pek mümkün görünmüyor.

Hazır olmayınca…

Arsenal’de yönetim ve teknik heyetle yaşadığı sıkıntılar yüzünden yaklaşık bir sene maça çıkamayan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelmişti. Formsuz ve sakat oyuncular sebebiyle Erol Bulut’un henüz tam form tutmadan sahaya sürdüğü dünya yıldızı beklentilerin uzağında kalmıştı. Forma giydiği altı maçın dördünde ilk on birde sahne alan, ancak sadece bir defa tam zamanlı forma giyen Mesut, gol ve asist katkısı yapamazken, üç galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik gördü.

Dua ve sabır

Fenerbahçe, bu sezon Mesut Özilsiz planlama yapmak mecburiyetinde kalacak. Sakatlığıyla ilgili bir açıklama yapan Mesut Özil, “Önümüzdeki maçlarda takıma yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım” derken kendisine destek olan taraftarlara teşekkür etti. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından da “Her aksilik için daha güçlü bir şekilde geri dönmene yardım edecek şekilde Allah’ın lütfettiği bir geri dönüş vardır. Sabır” tarzında bir paylaşımda bulundu.

Mesut çıkınca Fener kazanıyor!

F.Bahçe’nin oynadığı son altı maçın tamamında süre alan Mesut, 540 dakikanın 346 dakikasında sahada bulundu. Kanarya, bu 346 dakikada rakip kaleye 3 gol atarken, 4 gol yedi. Sadece Mesut'un sahada olduğu bölümleri incelendiğinde F.Bahçe’nin 1 galibiyeti, 3 beraberliği ve 2 yenilgisi var. Mesutsuz 194 dakikada 3 gol atan F.Bahçe, 1 gol yedi; 3 galibiyet, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik elde etti.

Başakşehir'e belki yetişir!

Tedavisine hemen başlanan Mesut Özil’in pazartesi deplasmanda oynanacak Konya maçının yanı sıra, Gençlerbirliği, Beşiktaş (D), Denizli, Malatya (D) ve Gaziantep karşılaşmalarında da forma giymesi mümkün görünmüyor. Özil’in 18 Nisan’daki Başakşehir maçına yetişmesi umuluyor.

Sambacı müjdesi

Gustavo takımla idmana çıktı

Hatay deplasmanında yaşadığı sakatlıktan beri yokluğu en çok hissedilen isim olan Luiz Gustavo dün takıma katıldı. Antrenmanın son bölümü hariç takımla çalışan sambacının Konya maçının kadrosunda yer alacağı ancak yedek soyunacağı öğrenildi.

KARAR VERİLİYOR

Caner görüşme odasına

Disiplinsiz tavırları sebebiyle, teknik heyetin isteği üzerine kadro dışı bırakılan Caner Erkin’in durumu netlik kazanacak. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut zirvesinden Caner’e af çıkması bekleniyor.

EL BOMBASI GİBİ

Tisserand can yakıyor

∂ Antalya maçında rakibe asist yapan Marcel Tisserand’ın hatalarının sonu gelmiyor. Savunma lideri olması beklenen Kongolu stoper, Malatya, Beşiktaş ve Gaziantep maçlarından sonra bir karşılaşmada daha Fenerbahçe’yi yakan adam oldu.

Bulut yine hedefte

İdeal on biri yok

Düşe kalka şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, kendisine yaklaşan zirveden uzaklaşırken eleştiri oklarının hedefindeki isim yine Teknik Direktör Erol Bulut oldu. Sezon başından beri ideal on birini bulamayan, oyun planlarını geliştiremeyen hocanın taraftarın gözünde kredisi kalmadı. Taraftarlar arasında “Şampiyon olsak bile Bulut gitmeli” düşüncesi güçlenmeye başlarken, Erol Bulut’un sahaya sürdüğü kadrolar kadar yaptığı oyuncu değişiklikleri de tartışma konusu. Kaybedilen puanların istisnasız hepsi hocanın hanesine yazılıyor.

PENALTI İSYANI

9 saniyelik orta oyunu!

F.Bahçe, Antalya maçında 90+2’de kazanılan penaltının iptal edilmesine tepkisini dün de sürdürdü. Yönetici Selahattin Baki, “Pelkas’ın topu rakipten kurtardıktan sonra rakip futbolcunun dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir. Pozisyonun sadece ve sadece 9 saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi skandaldır” dedi.