Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve 2005-2006 sezonunda A takımda mücadele etmeye başlayan Aydın Yılmaz, 8,5 sezon sarı-kırmızılı ekipte görev yaptı. Kiralık olarak mücadele ettiği Manisaspor, Başakşehir ve Eskişeshirspor dışında Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Sakaryaspor'da da forma giyen 33 yaşındaki Aydın Yılmaz, sonra geçen sezonun devre arasında Çekya temsilcisi Pribram'a transfer oldu.

Bu takımda Kovid-19 salgını nedeniyle forma giyemeyen Aydın Yılmaz, ara transfer döneminde Menemenspor'la anlaştı.

Oyuna sonradan dahil olduğu Ankaraspor karşılaşmasıyla yeşil sahalara tekrar dönen tecrübeli futbolcu son olarak Sakaryaspor formasıyla 24 Kasım 2019'daki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a karşı mücadele etmişti.

Aydın Yılmaz, 1'i A Milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 65 kez milli formayı giydi.

Menemenspor 1 puanla döndü

Aydın Yılmaz'ın ilk kez forma giydiği müsabakada 1-0 geriye düşmesine rağmen 90+3. dakikada beraberliği yakalayan Menemenspor puanını 27'ye çıkardı. İzmir temsilcisi 14 Mart Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.