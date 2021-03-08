Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam etmek isteyen Galatasaray’da kan kaybı sürüyor. Sekiz maçlık galibiyet serisi başkentte Ankaragücü karşısında sonlanan sarı kırmızılılar bu haftada evinde Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Son iki mücadelesinde toplam 5 puan kaybeden Aslan, bir maçı eksik olmasına rağmen Beşiktaş’ın iki puan gerisine düştü. Galatasaray’ın sezon sonunda ipi göğüslemesi için sadece Kartal’ı yenmesi yetmeyecek, rakibinin puan kaybını da bekleyecek.

Hatanın böylesi

Galatasaray geçen sezon ve bu sezon bir sakatlılardan bir de bireysel hatalardan yakasını kurtaramadı. Fatih Terim, sık sık yapılan bireysel hatalardan açık açık dert yandı, antrenmanlarda bu konuların üzerine gittiğini belirtti. Ama sonuç değişmedi. Dün gece daha dokuzuncu dakikada Linnes’in hatalı geri pası Sivas’ın maça 1-0 önde başlamasına sebep oldu.

Pozisyon az

∂ Galatasaray, Sivas karşısında Alanya ve Erzurum maçlarında olduğu gibi az pozisyon bulabildi. Aslında bakıldığında 11-12 ortalama şut az değil gibi gözükse de sarı kırmızılıların kurduğunun baskının karşılığı değil. Öyle ki dün Terim’in öğrencileri rakip ceza sahasında 38 defa topla buluşurken sadece yedi isabetli şut atabildi. Son dakikalarda rakip ceza sahasına âdeta kamp kuran Cimbom, karambollerden gol çıkaramayınca koltuğunu kaybetti.

Florya bile daha iyi!

Pas yapamıyoruz

∂ Galatasaray’da oyuncular saha zeminin bozuk olmasını eleştirdi. Belhanda "Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Gerekirse dünyanın en iyi bahçıvanını getirip bu zeminin düzeltilmesi gerekiyor. Bu saha şartlarında geri dönmek de hayli zor. Florya bile buradan daha iyi” diye konuştu.

Savaşmalıyız

∂ Ryan Babel’in gündeminde de bozuk zemin vardı. İki maçta kaybettikleri beş puanın pahalıya patlayacağını belirten Hollandalı oyuncu “Mücadele eden, pozisyona giren bir Galatasaray vardı ama saha şartları kötü, futbolumuzu çok etkiliyor. Olmayacak puanlar kaybettik. Sonuna kadar savaşmalıyız” dedi.

OYUNDAN ÇIKTI

Donk sakatlandı

Aslan'ın Hollandalı jokeri Ryan Donk, ilk yarıda sol ayağına aldığı darbeden sonra ikinci yarıda oyuna devam etmek için kendini zorladı. Ancak tecrübeli oyunrcu üç dakika sonra yerini Luyindama’ya bırakmak zorunda kaldı. Donk’un bugün MR’ı çekilecek.