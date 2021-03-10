Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ankaragücü mağlubiyetini zeminin bozukluğuna bağlayan teknik heyet ve oyunculara göndermede bulundu. “Zemin tabii ki önemli, biz de halı gibi sahalarda oynamak isteriz ama kar yağışı üzerinde oynamak sahayı bozdu” diyen Cengiz, “Ama o zeminde daha önce rakibi yendik, Ankaragücü'ne yenildik. Demek ki tek parametre zemin değildi. Lig sonuncusu, Galatasaray'ı yendi. Helal olsun” ifadelerini kullanırken “Şimdi hemen ‘Cengiz teknik heyete laf attı’ diye yazarsınız” demeyi de ihmal etmedi.

G.Saray Türkiye’dir

Hakem hatalarından yakınan Cengiz, “Bize dediler ki, şu maçlardan önce şüpheleniyoruz, ‘bildiri yayınlayın’ diye. Kulüpler Birliği'nde oturup sarılıyoruz. Rakibiz, ama aynı anda bildiri yayınlıyorlar. Ben bunu yapmam. Ben hakemi ve federasyonu etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim cesaretim Türkiye'nin en az yüzde 45’idir. Galatasaray yanlışıyla, doğrusuyla Türkiye'dir. Hakemleri etkilemeye çalışarak popülüst olmayız. Zırva tevil götürmez. Bu eziklik ve kaybedilmiş duygusunu boş vermek lazım" diye konuştu.

Hakemler eğitilmeli

Hakemlerle ilgili TFF'ye yazı yazdıklarını söyleyen Cengiz, "Hakemleri eğitmeliyiz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Adalet istiyoruz. Hakemler bizim insanımız. Ben onun moralini, kendine olan öz güvenini tamamen bitirirsem üst üste daha fazla hata yaparlar" dedi. Yabancı hakem konusuna da değinen Cengiz, "Buna TFF ve MHK karar verir. O da derbi maçlarda ve belli sayıda. Ancak Türk hakemliğini tehdit edecek bir unsur olmamalı. Yabancı hakemleri Türk hakemliğine tehdit gibi ifade etmek hakemlere zarar verir” dedi.

CENGİZ’DEN F.BAHÇE’YE CEVAP

Bağırmamız adalet için

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki’nin “Adalet, adalet diye bağırıyorlar. Biz yedi yıldır şampiyon olmadık” sözlerine cevap veren Başkan Mustafa Cengiz, "Hakem hataları iki takım için de bir dolu var. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz ama orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil" ifadesini kullandı.

PFDK FATURASI

Cengiz'e 20 gün ceza

∂ Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na hak mahrumiyeti cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları gerekçesiyle Mustafa Cengiz'e 20 gün, Ahmet Ağaoğlu'na ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, PFDK'ye sevk edildi.

LUYINDAMA TAZMİNATI

FIFA’dan ödeme

∂ 2019 yılında Kongo Millî Takımı’nda sakatlanan ve çapraz bağlarında oluşan yırtık sebebiyle yaklaşık sekiz ay formasından uzak kalan Luyindama için FIFA’ya başvuran Galatasaray’a 736 bin 193 avro ödeneceği açıklandı.

TELAFİ EDECEKLER

Hedef yeni seri

∂ İki haftada beş puan kaybederek zirve yarışında ciddi bir darbe alan Galatasaray’da hedef Kayseri maçıyla beraber tekrar bir seri yakalamak. Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla motivasyon toplantısı yapacak.