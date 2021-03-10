Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, bu sezon deplasman performansıyla göz kamaştırırken, evinde yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarını kahrediyor. Hatay beraberliğinin öncü sarsıntı olduğu ancak sekizinci haftada anlaşıldı. İsmail Kartal’ın Konyaspor’la başlattığı Kadıköy yıkımını, Beşiktaş 15 yılı aşan galibiyet hasretine son vererek sürdürmüş, seriyi Malatya devam ettirmişti. Galatasaray, Kadıköy geleneğini tersten yazmaya başlarken bir darbe de Göztepe’den geldi ki, Antalya’dan beraberlik kurtarılmasa tarihi rekor yaşanacaktı…

Konsantrasyon meselesi

Fenerbahçe, Kadıköy’de bir mağlubiyet daha alırsa iç sahada tarihinin en kötü performansını sergilemiş olacak. Bazılarına göre Kadıköy’de taraftarın olmaması sonuçları etkiliyor. Ancak bu tez, bütün maçların seyircisiz oynanması sebebiyle zayıf kalıyor. Kimilerine göre ise problem Erol Bulut’un oyun ve oyuncu tercihlerinde. Fakat deplasmanda da takımın hocası aynı olduğu için bu iddianın da ayakları yere basmıyor. Bulut ise “Evdeki sıkıntıyı biz de çözmeye çalışıyoruz. Tamamen konsantrasyon meselesi olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

PELKAS TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

Alex’in veliahdı

∂ Konya deplasmanında Skubic’le çarpışıp hastanelik olan Dimitrios Pelkas kendine geldi. Günü dinlenerek geçiren Pelkas, bugün takımla çalışmalara başlayacak. Erol Bulut’ın artık gerçek mevkii olan 10 numarada görev vermeyi planladığı Pelkas, sarı lacivertli formayla ligde 5 gol ve 6 asistte imza attı. Fenerbahçe taraftarı, Pelkas için “Alex’ten sonra en iyisi” yorumunu yapıyor.

Deplasman kralı

Evinden uzakta 30 gol attı

∂ Ne İngiliz devleri, ne İspanya fenomenleri, ne İtalyanlar, ne Fransızlar, ne de Almanlar… Avrupa’nın deplasman kralı bir Türk takımı; Fenerbahçe… Sarı lacivertliler, 14 dış saha maçında kazanılan 35 puanla Avrupa’nın devlerini geride bıraktı. Fenerbahçe’nin ilk sırada yer aldığı listede, 13 maçta 34 puan toplayan Milan ile aynı puana 15 maçta Leicester yerleşti. Fransa’dan Lille, 13 maçtan 30 puan çıkarırken, İspanya’dan Atlecio Madrid 12 maçta 29 puana, Almanya’dan Bayern Münih aynı sürede 25 puana ulaşarak Fenerbahçe’yi takip etti. Sarı lacivertliler, attıkları 30 golle dış sahanın en skorer takımı olarak da devleri geride bıraktı.