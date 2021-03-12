Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerde son Alanya yenilgisi de can sıkmış ve hatta Abdullah Avcı’nın “Seneye bakacağız” söylemine neden olmuştu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu “Biten bir şey yok” derken teknik ekipten takıma moral motivasyon yüklemesi başladı. Avcı, başta Ekuban olmak üzere oyuncularla özel görüşmeler yapıp kafalarını kaldırmalarını istedi. Avcı daha önce yakaladıkları seriyi hatırlatıp aynısını istedi.

Sekiz maçtır suskun

Avcı’nın Ekuban ile özel görüşmesinde ise yıldız oyuncunun performansındaki düşüş vardı. Ganalı oyuncusu bordo mavili forma altında bu sezonun ilk yarısında forma giydiği 14 maçta 6 gol atarak kariyer rekoru kırarken ligin ikinci yarısında adeta sessizliğe bürünerek 8 maçta rakip fileleri havalandıramadı. Avcı da öğrencisini eski günlerine döndürmek için ekstra motivasyonda bulundu.