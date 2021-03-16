Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray’da can sıkıcı gelişmeler olsa da Teknik Direktör Fatih Terim tecrübesini konuşturuyor! Bakıldığında sarı kırmızılı kulüpte problem çok olmasına rağmen Fatih Hoca, basın önünde bunları değil Galatasaray’ın kültürünü ve marka değerini ön plana çıkarmaya özen gösteriyor. Ayağa pas yapan takım açısından Türk Telekom Stadı’nın zemini yönetimin hatası olarak değerlendirilirken bunlara Belhanda’nın ayrılığının eklenmesi can sıkmıştı. Ki sezon başından bu yana yönetimin TFF ve kurullarına karşı hak aramadaki tavrı da Terim’in penceresinden yetersiz görülmüştü.

Hesaplaşma lig sonu

Tüm bunlara rağmen son 11 haftaya girilirken Terim’in Kayseri maçı sonrasındaki yapıcı tavrı ve “Kol kırılır yen içinde kalır (şimdilik)” tavrı camiada takdir gördü. Şampiyonluk yarışında gerek söylemleri gerekse sahadaki finalleri kazanmasıyla farkını ortaya koyan Fatih Hoca’nın saha içinde kalmaya özen göstermesi takım üzerinde de pozitif etki yaptı. Teknik ekibin Belhanda olayından oyuncuların olumsuz etkilenmemesine büyük özen gösterdiği ve takımdan kalan 11 maça konsantre olmalarını talep ettiği öğrenildi. Terim’e göre 11 final maçı sonrası her şey masaya yatırılır ve o zaman hesaplaşma yapılır.

Ayrılık iddiası onu formda tuttu

Galatasaray’ın suskun golcülerinden Radamel Falcao’nun son iki maçta üç gol atması ülke basınında da geniş yankı buldu. AS Kolombiya, Falcao'nun attığı gollerin üst üste gelmesine dikkat çekerken Elintra'nın sitesi “Falcao her şeyiyle takıma geri döndü. Sakatlığı sonrasında takımdan ayrılacağı söylentileri onu forma soktu” ifadelerini kullandı. colombia.com sitesi de “Falcao'nun yeniden ortaya çıkması Fatih Terim'in liderlik kovalayan ekibini yeniden canlandırdı” diye yazdı.

Muslera imza atıyor!

Galatasaray'ın 10 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi için bugün saat 14.30'da Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi. İmzanın 2+1 yıllık olması bekleniyor.