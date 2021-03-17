Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, yıldız kalecisi Fernando Muslera ile üç yıllık daha sözleşme imzaladı. 10 yıldır Galatasaray forması giyen ve birçok başarıya imza atan Uruguaylı eldiven “Uruguay’dan 15 bin kilometre uzaktayım ama burada evimdeyim. Üç yıl daha evimde kalacağım. Zamanında doğru karar verdiğimi bir kere daha anlayabiliyorum. Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı” ifadelerini kullandı.

Çocuklarım Türk!

“Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır” diyen Muslera “Birlikte çalıştığım hocalarıma, arkadaşlarıma, kulüp personeline, yöneticilere teşekkür ediyorum. ABD’den ve farklı yerlerden gelen teklifler oldu ama benim aklımda hep G.Saray vardı. Hiç tereddüt etmeden kalmayı tercih ettim. Ne kadar kupa varsa takımımla birlikte kazanmak, beşinci yıldızı da görmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Futbolu bırakmam

Buffon’un kendi adına güzel bir örnek olduğunu söyleyen Muslera “Üç sene daha sözleşmem var ve sonrasında futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Bıraktıktan sonra belki sportif direktör, belki yardımcı antrenör, belki de kaleci antrenörü olurum. Efsaneler arasında adımın anılması çok güzel. Bu ‘Muslera haksız rekabet’ yorumları çok hoşuma gidiyor. İlk günden beri amacım taraftarı mutlu etmek” dedi.

Rüştü efsane

Türkiye’de beğendiği kalecilerle ilgili soruya Muslera “Rüştü Reçber'i efsaneler arasında ilk sıraya yazabiliriz. Mert Günok, Altay, Ersin, Uğurcan, İrfan Can gibi iyi genç kaleciler var. Daha birçok kaleci var. Türk kalecileri oldukça iyi” değerlendirmesinde bulundu. Muslera futbol sonrası için ise “Belki ülkeme gider hayatımı plajda geçirim. Belki yerime başka bir Uruguaylı tavsiye ederim” diye konuştu.

BELHANDA AÇIKLAMASI

Hocamız onay makamı değil!

∂ G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Belhanda'nın sözleşmesinin feshedilmesi hakkında “Kararı yönetim aldı. Hocamızın bilgisi vardı. Bizim onay makamımız genel kuruldur" dedi. Fatih Terim ile hiçbir problemleri olmadığını söyleyen Cengiz “Sanki böyle bir şey varmış gibi Hoca’mıza 'Sen neden devreye girmedin?' diyorlar. Hoca’yı da zor sokmaya çalıştılar ama bu tuzağa düşmedi" ifadelerini kullandı.