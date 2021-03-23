Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray’da mayıs ayında yapılacak genel kurula yaklaşık iki ay kaldı. Başkan Mustafa Cengiz’in seçimlerde tekrar aday olup olmayacağı henüz netleşmezken sarı kırmızılılarda şu ana kadar dört isim koltuğa talip oldu. Burak Elmas, Metin Öztürk, Tuncer Hunca ve son olarak Divan Başkanlığı görevini bırakan Eşref Hamamcıoğlu. Başkan adaylarından Burak Elmas listesini de hazırlarken, kurduğu siteden listesindeki kişileri de teker teker açıkladı. Resmî açıklama yapmamasına rağmen Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu’nun da hazırlık aşamasında olduğu kulislerde konuşuluyor.

Gözler Cengiz’de

Camianın içinden farkı grupların daha önce başkanlık görevini yapmış Adnan Polat ve yönetimlerde görev almış Ahmet Yüce Ocaklı’yı seçimlerde aday olmaları için ikna etmeye çalıştıkları öğrenildi. Eğer sarı kırmızılıların etkin iki isminin de bu teklifi kabul etmesi halinde bir anda Cimbom’da aday sayısı sekizi bulabilir. Tarihindeki en çok adaylı seçimine hazırlanan Galatasaray’da bu hafta bazı isimlerin bir araya gelerek birleşmek için zemin arayacağı da konuşulurken şimdi gözler Mustafa Cengiz’in vereceği karara çevrildi. Cengiz’in sağlık durumuna göre karar vereceği belirtiliyor.

Biten bir şey yok

Galatasaray’da Çaykur Rize yenilgisi sonrası şampiyonluk yarışı konusunda umutlar azalmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde 8 de kapanır 18 de diyen ve bunu hayata geçiren Fatih Terim bile istikrarsız tablodan dolayı güven veremiyordu. Ancak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin berabere bitmesi Aslan’a yaradı ve Rize mağlubiyeti yarışta çok büyük bir kayıp olarak yorumlanmadı. Terim ve ekibinin millî arada ve sonrasında takıma yeni bir motivasyon yüklemesi yapacağı öğrenildi.

DUBAI’YE GİTTİLER

Kısa tatil fırsatı

∂ Millî maçlar sebebiyle araya giren ligde Teknik Direktör Fatih Terim’in takıma verdiği dört günlük izni fırsat bilen Galatasaraylı oyuncuların birçoğu yurt dışına gitti. Radamel-Lorelei Falcao çifti ve Marcao Ailesi kısa bir tatil için soluğu Dubai’de aldı.

MUSTAFA ELİ DOLU GİTTİ

Bavulla forma götürdü

∂ Galatasaray’ın devre arasında Zamalek’ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed, Mısır Millî Takımı’na katılmak için ülkesine gitti. Golcü oyuncu giderken yanında bir bavul forma götürdü. Mustafa, ailesi ve yakın çevresindeki herkese sarı kırmızılı forma hediye etti.

ESKİ BAŞKAN UNUTULMADI

Canaydın anıldı

∂ Galatasaray’ın efsane başkanlarından Özhan Canaydın, 11. ölüm yıl dönümünde anıldı. Sarı kırmızılı kulübün resmî hesabından özetle “Ömrünü Galatasaray’ın yoluna adayan; saygı, dostluk, centilmenlik gibi kavramları üst düzeyde yaşayan Canaydın’ı saygı, hasret ve minnetle anıyoruz” denildi.