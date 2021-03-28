Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî arada yönetimin Erol Bulut ile ilgili kararı hem camia adına hem takım adına bir konuda büyük önem arz ediyordu. Emre Belözoğlu’nun görevi sportif direktör olarak tanımlansa ve sunulsa da her kaybedilen puan sonrasında farklı sesler çıkıyordu. Her ne kadar Emre Belözoğlu, Erol Bulut’un işine asla karışmadıklarını söylese de düşünce pek öyle değildi. Belözoğlu’nun sahada olmasa bile takım üzerinde ‘teknik’ etkisinin çok fazla olduğu ve bunun da çift başlılığa yol açtığı düşüncesi vardı. Şimdi öyle bir durum yok.

Sonuçlara bağlı

Ki bu durum en çok futbolcular açısından önemli. Aktif futbolculuğu döneminde saha içindeki liderlik özelliğini fazlasıyla gösteren Belözoğlu şimdi kenarda bu gücünü kullanmaya çalışacak ve tek başına sorumluluk alacak. Artısı ve eksisi ise direkt olarak Emre Belözoğlu’na yazılacak. Tabii burada şu da önemli. Eğer Belözoğlu kalan haftalarda çok iyi bir performans sergilerse yeni sezon planlamasında bile değişim söz konusu olabilir. Yani Emre Belözoğlu teknik adamlık görevine devam edebilir. Tabii iyi bir yardımcı ekip yapılanmasıyla.

İLK ÖNCELİK...

Kadıköy hatırlatması

İlk etapta futbolculara öz güven aşılamaya çalışacak olan teknik direktör Emre Belözoğlu, ardından bu sezonun fobisine dönüşen Kadıköy maçlarına bir çözüm bulacak. Bu bağlamda millî ara sonrasındaki Denizlispor maçı büyük önem arz ediyor. Belözoğlu ve ekibi bu maçı kazandıkları takdirde yeni bir sayfa açacakları görüşündeler.