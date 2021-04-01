Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aman başım ağrımasın!

Türk futbolunda büyük bir kulüp bir hakemin kötü yönetimi sonrası canı yandığında “Bir daha bu hakemi istemiyoruz" diye açıklama yapar, MHK de “Başım ağrımasın” hesabı suya sabuna dokunmamak adına o hakemi bir daha vermez. MHK başkanlığına yeni atanan ve kendini ispat etmek adına radikal kararlar alan isimler hariç! İşte bu hafta da ezberi bozan ve uzun süredir sarı kırmızılı takımın maçlarından uzak olan bir isim Hatay-Galatasaray mücadelesine atandı. O isim 2 Kasım 2018’de 2-2 biten olaylı G.Saray-F.Bahçe mücadelesini yöneten Fırat Aydınus’tu.

15 yenilgi gördü

O maçta neler olmuştu. Derbi sonrası çıkan olaylarda Ndiaye, Jailson ve Soldado kırmızı kart görmüş, iki takımdan birçok oyuncu ceza almıştı. Ve o tarihten bu yana Fırat Aydınus tepki çekmemek adına G.Saray maçlarına verilmiyordu. 883 gün sonra bu düşünce değişti. Hem de Fatih Terim’e iki maçlık cezanın verildiği süreç sonrası. Aydınus’un genel yönetimine baktığımızda ise Aslan Fırat Hoca’nın düdük çaldığı 48 maçta 23 galibiyet, 10 beraberlik ve 15 de yenilgi aldı. Bu maçlarda G.Saraylı oyuncular 107 sarı ve 12 kırmızı, rakip oyuncular ise 121 sarı ve 11 kırmızı gördü.

Taylan da pozitif

Galatasaray’ın millî ara sonrasında Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam ederken takımda eksik çoktu. Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı. Emre Kılınç’ın testi pozitif çıkmıştı. Buna ay yıldızlı ekipte olan Taylan Antalyalı da eklendi. Aslan'ın stoper bölgesinde Donk-Ozornwafor ikilisi forma giyecek.