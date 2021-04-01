Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Her şey ona bağlı

Fenerbahçe’nin verdiği her görevi tereddütsüz kabul eden Emre Belözoğlu, yepyeni bir sınavla karşı karşıya. Sarı lacivert aşk uğruna ideallerinden vazgeçen Kaptan, kariyer planlamasında ertelediği hayaline hiç beklemediği şekilde kavuşabilir. Kramponlarını astıktan sonra teknik direktörlük eğitimi için yurt dışına gitmeyi planlayan Belözoğlu, sportif direktörlük görevini Fenerbahçe için kabul etmişti. Mevcut şartlarda sahaya inmeyi de kabul etti. Kaptan, 10 haftalık olan bu görevden başarıyla çıkarsa, koltuğu bırakmayacak.

Nisanda netleşecek

Belözoğlu’nun hedefi ligi mümkün olan en iyi yerde tamamlamak. Genç isim tamamen kalan 10 maça ve buradan alınabilecek 30 puana odaklanmış durumda. Sarı lacivertlilerin geleceği nisan ayında netlik kazanacak. Bu süreçte altı maça çıkacak olan takım, Denizli, Malatya (D), Antep ve Başakşehir (D) karşılaşmalarının ardından bay geçecek. Bu periyotta kayıp istemeyen Belözoğlu, nisanı kapatacakları, Kasımpaşa ve Alanya maçlarını da kazanmaları hâlinde şampiyon olabileceklerine inanıyor. Ki, öyle olursa hoca olarak devam edecek.

AYAĞININ TOZUYLA

Erdinç Hoca görevde

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu’nun yardımcılığına getirilen Erdinç Sözer, mesaiye başladı. Kariyeri boyuncu Alman teknik adam Bruno Labbadia’nın yardımcılığını yapan 52 yaşındaki Sözer dün sarı lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı. Erdinç Hoca, Almanya’daki eğitimi sonrası stajını Fenerbahçe’de yapmıştı.