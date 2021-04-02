Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon 22 transfer yapan Fenerbahçe, yine dev hamleler peşinde. Sarı lacivertliler, Leicester City’nin 3 milyon kiralama, 23 milyon avro satın alma opsiyonuyla Roma’dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’in peşinde. Ki bu bağlamda millî yıldız için girişimler başladı. Teknik direktörlük görevini de üstlenen sportif direktör Emre Belözoğlu, menajeriyle temasa geçerek Cengiz’i istedi. Sarı lacivertliler, çok sayıda talibi olan millî oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Transfer listesinin ilk sıralarındaki bir diğer isim ise, Göztepe’yle sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki millî stoper Alparslan Öztürk.

Tam kadro idman

Denizli'ye bilenen Fenerbahçe uzun bir aradan sonra ilk defa kalabalık bir idman gerçekleştirdi. Millî takımlardan dönen dokuz oyuncu ve testleri negatife dönen dört ismin katılmasıyla sarı lacivertliler taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. Evlenen Ozan arkadaşlarının tebriklerini kabul ederken idman öncesi oyuncu için pasta kesildi.

Szalai tavan yaptı

Fenerbahçe, 2 milyon avroya aldığı Attila Szalai’nin satış bedelini 25 milyon avro olarak belirledi. Macar basını başta Leicester City olmak üzere çok sayıda talibi bulunan Szalai’nin bir sonraki durağının Premier Lig olacağını öne sürdü.