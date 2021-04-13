Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci'nin 'kahve' sevinci bu kez yarıda kalmadı. Kadıköy'de oynanan Denizli maçının son anlarında gol atan ve 'kahve' sevinci yapan İrfan, hakemin iptal kararıyla mutluluğunu tamamlayamamıştı. Ama Gaziantep FK maçında bu sevinç tamamlandı.

MERT HAKAN'DAN KUTLAMA

Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Mert Hakan, başka bir kutlama yaparken yanına İrfan Can geldi. Mert Hakan, İrfan ve Ozan üçlüsü, golün sevincini 'kahve' içerek kutladı.

Sarı lacivertli futbolcuların halleri taraftarlarca beğeni yağmuruna tutuldu.