Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Hafta içi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in futbol takımı oyuncularını ve hemen ardından da Fatih Terim’i hedef alan sözleri sonrası yönetim içindeki sıkıntılar da tavan yapmıştı. Hatta yönetim kurulu toplantısında bazı idareciler Mustafa Cengiz’e “Mayıs ayını beklemeyelim” çağrısında bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Cengiz dün disiplin, sicil ve yönetim kurullarını acil toplantıya çağırdı. Sarı kırmızılı camianın her sonuca gebe olarak gördüğü ve nefeslerini tutup bekledikleri toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

Dinlenin Başkan’ım!

Bütün kurulların yer aldığı toplantıda Cengiz, mayıs ayında yapılacak olağan genel kurula kadar göreve devam edeceklerinin altını çizdi. Herhangi bir istifanın ya da görev değişikliği de olmayacağını belirten Cengiz, herkesin üstlendiği görevi aynı özveriyle devam ettirmesini beklediğine de vurgu yaptı. Bazı yöneticilerin “Başkan’ım sağlınızı düşünün. Çok yoruldunuz” sözlerine Cengiz “Ben kendimi iyi hissediyorum. Seçime kadar görevimize devam edeceğiz” dedi. Başkan yarın GS TV’de açıklamalarda bulunacak.

BİR GÜN DİNLENME

Terim’den ödül!

∂ Üç haftalık galibiyet hasretini Göztepe karşısında alınan 3-1’lik galibiyetle sonlandıran Galatasaray’da, Fatih Terim oyuncularına bir gün izin verdi. Zorlu İzmir deplasmanında öğrencilerinin performansından memnun olan Terim’in izin jestinde bulundu.

EN ETKİLİ OYUNU

Gedson açıldı

∂ Galatasaray’ın devre arasında kiraladığı Gedson Fernandes’den beklentisi çok büyüktü. Şu ana kadar bekleneni fazla veremeyen genç isim Göztepe karşısında % 96 isabetli pasın yanı sıra 12 ikili mücadele, 7 sahipsiz top kazanarak takım oyununa ciddi katkı sağladı.