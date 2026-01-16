Ziraat Türkiye Kupası ikinci haftasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Serdal Adalı yönetimini protesto etti.

Karşılaşmayı Tüpraş Stadı'nda takip eden az sayıda Beşiktaş taraftarı, başkan Serdal Adalı'yı protesto etti.

Beşiktaşlı futbolseverler, "Adalı transfer nerede?" ve "Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık" şeklinde tezahüratlar yaparak devre arasında takıma henüz takviye yapılmamasını eleştirdi.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı takımın kadro planlamasında olmayacağı açıklanarak kadro dışı bırakılan Necip Uysal lehine de tezahürat yaptı.

RIDVAN YILMAZ'DAN AUT İTİRAFI

Beşiktaş'ı öne geçiren golde Abraham'a orta yapan Rıdvan Yılmaz bir pozisyonda topun kendisinden çıktığını söyleyerek hakemin kararını değiştirdi.

Hakan Bilgiç'le sol tarafta yaşanan bir pozisyon sonrası maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy önce korner kararı verdi. Rıdvan Yılmaz da topa son temas eden oyuncunun kendisi olduğunu söyledikten sonra hakemi uyardı ve oyun aut atışıyla başladı.

Öte yandan Rıdvan Yılmaz bu sezon ilk kez kaptan olarak sahaya çıktı.

AHMET SAMİ BİRCAN PROFESYONEL KARİYERİNE BAŞLADI

Beşiktaş altyapısında yetişen Ahmet Sami Bircan, futbol hayatının ilk profesyonel maçına çıktı.

18 yaşındaki siyah-beyazlı oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 84. dakikada El Bilal Toure'nin yerine oyuna dahil edildi.

Genç futbolcu, Antalya kampında Rumen ekibi FCSB ile oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı karşılaşmanın ilk golünü atmıştı.

GALİBİYET 3'LÜSÜ KARTAL KAYRA'DAN

Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz şık bir gole imza atarak skoru tayin etti.

Siyah-beyazlı oyuncu, 87. dakikada Salih Uçan'ın soldan ortaladığı topa sağ çaprazda şık bir şekilde vurarak maçın 3-0'a getiren golü attı.

Kartal Kayra karşılaşmanın son düdüğünün ardından galibiyet üçlüsünü çektirdi.

