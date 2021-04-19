Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılaşmayı değerlendiren F.Bahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, "İki takım da bir oyun inşa etmeye çalışıyor. Biz inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Maç öncesi inşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur demiştik" vurgusu yaparken, "Biz her zaman topu isteyeceğiz. Bundan sonraki oyun anlayışımız bu olacak. Top bizde kalacak ve oyuna hükmedeceğiz. Kazansak da, kaybetsek de bu oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Aykut Kocaman'a rakip olmak zordu. 3 Temmuz sürecinde birlikteliğimiz oldu" şeklinde konuştu.

Oyunu tutmalıydık

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi olan, kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık" diyen Emre Hoca, "Sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Mücadeleleri için oyunculara teşekkür ediyorum" sözlerini kullanırken, "BAY haftamıza giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Umarım Başakşehir de bu durumdan kurtulur" vurgusu yaptı.

BU TAKIM DÜŞME HATTINDA!

Kocaman: Akıl alır gibi değil

∂ Başakşehir'in çalıştırıcısı Aykut Kocaman, "Futbol sonuç için oynanıyor. Puan almak istediğimiz, kazanmayı daha fazla istediğimiz bir maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu" derken, "Başladığım dönemden itibaren altı penaltı kullandık, dört tanesini kaçırdık. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" dedi.