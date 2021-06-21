Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalyan devi Milan ile anlaşması önümüzdeki hafta sona erecek olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Çalhanoğlu'nun sağlık kontrollerini yarın tamamlaması ve Inter ile 2024'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter'e transfer olan Çalhanoğlu, yeni takımıyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve senelik 6 milyon Euro kazanacak. 27 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde İtalya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacak.

JUVENTUS DA DEVREDEYDİ

Leverkusen'den Milan'a 23 milyon Euro'ya transfer olan Hakan Çalhanoğlu, takımı ile uzun süredir yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamamış, milli futbolcunun adı Juventus'la da anılmıştı.

Hakan, geçen sezon Milan formasıyla 43 maçta 9 gol, 12 asistlik performans sergilemişti.

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