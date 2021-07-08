Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EURO 2020 heyecanı tam gaz sürüyor. Final maçında karşı karşıya gelencek olan İtalya ve İngiltere müsabakasını yönetecek ismin Hollandalı Kuipers olduğu UEFA'dan yapılan açıklama ile netleşti.

FİNAL 11 TEMMUZ'DA

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi.

Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

BU ŞAMPİYONADA DÜDÜK ÇALAN İLK HOLLANDALI

UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.

EURO 2020'de İtalya'nın rakibi İngiltere oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında, Danimarka'yı 2-1'lik skorla yenen İngiltere, İtalya'nın finaldeki rakibi oldu.

İtalya, Belçika'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi EURO 2020 çeyrek final karşılaşmasında Belçika'yı, 2-1 mağlup eden İtalya yarı finale çıktı.