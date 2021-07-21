Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MEHMET EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe kritik virajda. Sarı lacivertli forma altındaki performansını EURO 2020’de geliştiren Macar stoper Attila Szalai’ye gelen transfer teklifleri kafaları karıştırdı. Teknik direktör Vitor Pereira’nın “Kesinlikle satmayın” dediği Szalai için kulübe çok sayıda teklif gelirken gözünü en çok karartan kulüp Aston Villa oldu. İngiliz ekibi, geçen sezon devre arasında 2 milyon avroya transfer edilen Macar stoper için 15 milyon sterlini (17,3 milyon avro) gözden çıkardı.

Başkan taviz vermiyor

İngiliz medyasından Birmingham Live, Aston Villa’nın Royal Antwerp’e sattığı Björn Engels’in boşluğunu doldurmak için ilk sıraya yazdığı Attila Szalai’de ısrarlı olduğunu vurguladı. Ancak Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmen kapıyı çalacak olan İngilizlere taviz vermeyi düşünmüyor. Başkan Ali Koç “Szalai için 20 milyon avronun altı konuşulmaz bile” sözünden geri adım atmıyor. Vitor Pereira’nın Szalai ısrarı da bu kararda etkili. Ancak Avrupa basını Macar stoperin Fenerbahçe’de kalma ihtimalini düşük buluyor.

VAKA SAYISI ARTINCA

Slovenya kampı iptal

∂ Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da yapmayı planladığı Avrupa kampını koronavirüs sebebiyle iptal etti. Avrupa’daki vaka sayıları artınca sarı lacivertliler riske girmek istemedi. Çalışmalarına İstanbul’da devam edecek Kanarya’nın yeni programı ve hazırlık maçları önümüzdeki günlerde netleşecek.

YÖNETİM DE DOĞRULADI

Kokoskov Dallas’a gidiyor

∂ Fenerbahçe Beko, başantrenör Igor Kokoskov ile yolları ayırıyor. Basketbol Şube Sorumlusu Sertaç Komsuoğlu “NBA takımlarından Dallas Mavericks yetkilileri Kokoskov için bizimle irtibata geçti. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğiz” dedi. Yönetimin takımı, yardımcı antrenör Erdem Can’a teslim edeceği öğrenildi.

Caulker: Szalai'nin hayranıyım Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 29 yaşındaki futbolcu yeni partneri için “O harika bir oyuncu. Büyük bir geleceği var. Szalai iyi ki bizim takımda” dedi

Attila Szalai'ye İtalyan kancası Fenerbahçe'nin genç stoperi Attila Szalai için İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin devrede olduğu iddia edildi.