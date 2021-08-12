Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, transfer sezonuna yeni başladı. Mavi-lacivertli ekip, İtalyan yıldız Mario Balotelli ile Faslı Younès Belhanda'nın ardından bir isimle daha anlaştı. Kulüp, Birkir Bjarnason’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Balotelli'den Mesut Özil açıklaması Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamada bulunarak "Sadece Mesut Özil’in oynadığını biliyorum" ifadesini kullandı.

İTALYA'DAN GELDİ

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz son olarak İtalya Seri B Brescia forması giyen İzlanda Millî Takımı oyuncusu Birkir Bjarnason (33) ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Bjarnason" denildi.

Balotelli: Bana ‘deli’ ibaresi medya tarafından yapıştırıldı Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, “Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Bu 'deli' ibaresi bana gazeteler ve medya tarafından yapıştırılmış bir damga. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum” dedi.