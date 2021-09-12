Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lider Trabzonspor ile takipçilerinden Galatasaray, Akyazı’da karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Trabzonspor, evindeki maçı da kazanarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Karadeniz ekibinde Djaniny ve Gervinho’nun sakatlıkları bulunuyor. İyileşen Dorukhan, Peres, Cornelius ve Trondsen’in kadroda yer alması bekleniyor.

İki takım da yenilmiyor

Son maçında Kasımpaşa ile berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray, Trabzon’dan üç puanla dönerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Arda, Barış Alper, Sacha Boey ve Feghouli ile cezalı Marcao, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek. Kaplan'ın 15 maçlık yenilmezlik serisine karşı Aslan'ın 12 maçtır bileği bükülmüyor.

Galatasaray Trabzon deplasmanında Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, lider Trabzonspor'un konuğu olacak.