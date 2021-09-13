Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun çifte kupalı Kartal’ı yüksek uçmaya devam ediyor. Mevcut kadrosunu koruyan ve üzerine bomba takviyeler yapan Beşiktaş’ın Yeni Malatya maçındaki oyunu kadro kalitesini direkt gözler önüne serdi. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın deyimi ile Borussia Dortmund maçının provasını yapmaya çalışan siyah beyazlıların en belirgin özelliği önde basması ve sahanın her bölgesinde rakibini ısırmasıydı. Ki bu konudaki en önemli dişli ve öncü güç Michy Batshuayi oldu.

Hücumsever

Chelsea’den kiralanan golcü oyuncu en uçtan prese başlayıp rakibi hataya zorladı ve golün birini de böyle buldu. Yeni Kartal rakibi kendi yarı alanından rahat çıkarmayarak hem oyunda hem skorda üstünlüğünü bariz şekilde kabul ettirdi. Topu kaptığı anda sağlı sollu hızlı bindirmelerde bulunan Beşiktaş takımı, futbol anlamında da taraflı tarafsız herkese keyif veren bir görüntü sergiledi. Tabii bu rahatlığı Şampiyonlar Ligi kulvarında bulması zor ama sonuçta hücumsever bir Kartal var.

KARTAL’A KÖTÜ HABER

Vida ve Teixeira Dortmund’a yok

∂ Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü B. Dortmund’u misafir edecek olan Beşiktaş’a iki yıldızdan kötü haber geldi. Yeni Malatya maçında sakatlanan Vida’nın ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ve zorlanma tespit edildi. Hırvat isim yaklaşık bir ay takımdan uzak kalacak. Alex Teixeira’da ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandı. O da Dortmund maçında forma giyemeyecek.

DEV MAÇIN BİLETLERİ SATIŞTA

Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba günü İstanbul’da Almanya ekibi Borussia Dortmund'la yapacağı C Grubu ilk hafta maçının biletlerinin genel satışına bugün başlanacak. Vodafone Park'ta 19.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet fiyatları, 175 ile 1600 lira arasında değişiyor.

MAÇI BIRAKTIM TRİBÜNLERİ İZLEDİM

Vodafone Park’ta taraftarın önünde ilk maçına çıkan Beşiktaş’ın dünyaca ünlü transferi Miralem Pjanic, taraftardan çok etkilendi. Maçın belli bölümlerinde tribünleri izlediğini itiraf eden Bosnalı oyuncu “Çok etkilendim. Rakipler açısından zorlu bir deplasman. Böyle ateşli ve müthiş destek veren taraftar önünde oynamak büyük bir şans” dedi.

Miralem Pjanic sahne alıyor Teknik Direktör Sergen Yalçın, Boşnak orta saha oyuncusuna Yeni Malatyaspor önünde on birde yer verecek. Takımın saha içi organizasyonu yıldız oyuncu üzerinde şekillenecek

Süper Lig’in en değerlisi Miralem Pjanic Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.