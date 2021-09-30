Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Fatih Terim Marsilya maçına yönelik düzenlenen basın toplantısında taraftarın merak ettiklerini açıkladı. Hoca, "İyi bir takımla oynayacağız, oyun içerisinde konsantrasyonu kaybederseniz her an cezasını kesebilecek yeteneklere sahipler" tarifini kullanırken, "Cengiz Ünder'e dikkat etmemiz gerekecek. Marsilya'da başladığından beri çok iyi oynuyor, Avrupa'daki önemli temsilcilerimizden biri. Seyrediyorum, çok da mutlu oluyorum. Tehlikeli, önemli bir oyuncu. Onunla gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.

DUYGUSAL CEVAP

Taraftarların Alanya maçında oyuncuları yuhalamaları için, "Çok kırıldım, bu yapılan bana başka şeyleri düşündürüyor" sözlerini kullanan ve 'ayrılacağını ima ediyor' yorumları yapılan Fatih Hoca, bu konudaki soruya "Büyük kararlar almakla alakalı değildi. O sözler bırakmak gibi anlaşıldıysa öyle olmadığını söylüyorum" karşılığını verirken, "Bir karar alırken çok düşünürüm, sizden mutluluk beklentisi olan insanlar var, onları üzmem. Hayatımdaki bütün duyguları G.Saray'da tattım. Ben burada gözümü açtım, burada kazandım, burada kaybettim" dedi.

Galatasaray bugün Marsilya deplasmanında 296. Avrupa mücadelesine çıkacak. Geride kalan maçlarda Cimbom 104 galibiyet alırken 114 yenilgi yaşadı.

ASLAN PUSUYA YATTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda deplasmanda Marsilya ile oynayacağı maç için Fransa’ya gitti. Son hazırlıklarını Veledrom Stadında gerçekleştiren sarı kırmızılılar maç saatini beklemeye başladı.

CENGİZ ÜNDER'DEN VEFA

Marsilya’nın Türk yıldızı Cengiz Ünder, kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi. Fatih Terim’e çok şey borçlu olduğunu söyleyen Cengiz “Beni A Millî Takım’a ilk çağıran Fatih Hoca’dır. Genç yaşta bana güvendi ve kadroya aldı. Son lig maçını kaybettik ama Avrupa Ligi’nde kazanmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray’da Muslera krizi! Fatih Terim ile birbirlerine girdiler Süper Lig’de aldığı kötü sonuçlarla eleştirilen Galatasaray’da yeni bir kriz ortaya çıktı. Galatasaray’ın 3-0 kaybettiği Kayserispor maçından Muslera’nın Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi. Üst üste yedek takımla antrenmana çıkan deneyimli kalecinin, “Kayseri’ye gelmiyorum” diyerek Fatih Terim’e rest çektiği iddia edildi.

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü başlangıcı Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak puan kayıplarını sürdüren Galatasaray, 1989-1990 sezonundan beri 6. hafta itibarıyla en kötü sezonunu geçiriyor.

Galatasaray, deplasmanda fark yedi: 3-0 Fatih Terim'in rotasyonlu kadrosu Thiam (2) ve Emrah Başsan'ın golleriyle şoku yaşadı. Alanya'dan sonra Kayseri'ye de mağlup olan, son dört maçta10 puan bırakan Cimbom'u zor günler bekliyor.