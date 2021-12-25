Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de istenilen performansı gösteremeyen Alman orta saha Max Meyer'den kendisine kulüp bulması istendi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Fanatik’in haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Max Meyer’den kendisine kulüp bulması istendi. Vitor Pereira döneminde ara ara şans bulan Meyer, istenilen performansı gösteremedi.

KULÜP BULMASI İSTENDİ

Portekizli hocanın son maçı olan Beşiktaş derbisinde Meyer, tribüne yollanmıştı. Son olarak Zeki Murat Göle de Karagümrük maçının kadrosunda kendisine yer vermedi. Üzeri çizilen Alman oyuncudan kulüp bulması istendi.

369 DAKİKA SÜRE ALDI

Pisaya değeri 1,2 milyon olan Alman futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 4'ü lig, 5'i Avrupa olmak üzere sadece 9 maçta toplam 369 dakika forma giyebildi. Meyer bu maçlarda 1 gol kaydetti.

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